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21.12.2018 12:21
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Трубы рвутся

Из-за крупной аварии на коммунальных сетях воронежцы остались без воды
Текст: Татьяна Ткачева (Воронеж)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия №7750 (287)
Тысячи горожан были вынуждены два дня "добывать" воду в магазинах и у соседей с первых этажей из-за порыва на магистральном трубопроводе. По официальным данным, минимальный доступ к влаге был обеспечен. Но многие люди с непривычки не сообразили, как об этом узнать.
Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости Почти три дня потребовалось коммунальщикам для замены проблемного участка трубы. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости
Почти три дня потребовалось коммунальщикам для замены проблемного участка трубы. Фото: Павел Лисицын/ РИА Новости

Авария на водоводе диаметром тысяча миллиметров произошла в северной части Воронежа. Поздно вечером краны пересохли в крупнейшем районе - Коминтерновском (там проживает почти треть населения города), в части Советского и немного в Ленинском. Коммунальщики перекрыли задвижки и ночью нашли, где именно лопнула труба: в лесу на границе Воронежа и Рамонского района. Рыть траншею было неудобно. Когда же техника "докопалась" до аварийного участка, земля размокла, и работать стало еще сложнее.

Фото: Павел Кононов/ РИА Новости
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Потребителей быстро переключили на резервную линию, но система работала со сниженными параметрами. Проще говоря, ни холодной, ни тем более горячей воды на верхних этажах домов не было вообще. На нижних холодная шла тонкой струйкой, но иссякала утром и вечером, когда счастливчики пытались набрать кастрюльки и ведра для бытовых нужд. В одной из школ Коминтерновского района из-за "засухи" отменили занятия.

- Тем не менее, в системе вода была, в результате удалось обеспечить горожанам доступ к ней из подвальных помещений и технологических выводов, - заверили в администрации Воронежа. - К 22 домам был организован подвоз воды цистернами. В масштабах районов, попавших в зону сниженного давления, этого не потребовалось.

Потребителей переключили на резервную линию, но система работала по сниженным параметрам

Работающие граждане по понятным причинам не могли караулить во дворе цистерну, а о том, что кран может быть открыт в подвале, попросту не догадались. Хотя сводки о "битве за воду" оперативно появлялись в местных электронных СМИ, а пресс-службы мэрии и водоканала постили обновления в соцсетях.

Проблемы с оповещением были, признают чиновники. Впрочем, основную нагрузку по работе с населением должны были по логике вещей нести управляющие компании. А туда люди обращаться в массе своей не привыкли. Многие, повисев на раскаленной "горячей линии" водоканала, махнули рукой и сбегали за бутилированной водой. Пенсионеры робко обращались к соседям.

Фото: depositphotos.com
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Спустя сутки произошло еще две аварии - на тепловых сетях. Обе также в Коминтерновском районе. В нескольких кварталах, где воды выше четвертого-пятого этажа уже не было, отключили еще и отопление.

Тем не менее, на третий день проблемные участки труб заменили, к вечеру в магистраль пошла вода. После 20 часов вода из кранов полилась, как обычно. Прогрелись и батареи.

Прокуратура ведет проверку в отношении ООО "РВК-Воронеж" - компанию, которая по договору концессии управляет водоканальным хозяйством города.

Кстати

Чтобы жителям Коминтерновского района впредь было проще навести справки о коммунальных авариях, при управе создали специальную диспетчерскую службу, где будут держать связь с операторами в ресурсоснабжающих организациях. По телефону (473) 206-76-59 готовы принимать сообщения по вечерам и в выходные дни.

Тем временем

Проверить содержание многоквартирного дома N 23 по улице Олеко Дундича в Воронеже попросили жилинспекцию активисты ОНФ. Уже несколько лет вода в квартиры здесь подается с крайне низким напором, летом до верхних этажей не доходит. Жалобы в управу Советского района, УК и водоканал не помогли. "С весны текущего года невозможно нормально вымыть посуду, искупаться. Воду для приготовления пищи покупаем или набираем в соседних домах. По стоякам в ванных комнатах из кранов горячей воды, как правило, идет нитевидная струя холодной", - сообщили жильцы. При начислении платы это не учитывается. В одной из квартир, судя по показаниям счетчика, с августа по сентябрь 2018-го израсходовали менее одного кубометра воды. Насос в центральном теплопункте, к которому подключен дом, не работает. В подвале такого оборудования вовсе нет. Зато там подтекают канализационные трубы.

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