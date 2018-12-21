В предновогодней Костроме придумали необычный квест под названием "Просвещенный костромич" для любителей истории и пеших прогулок.

Каждая команда получила карты и задания, на выполнение которых отводился один час. Фото: Алексей Молоторенко/ РГ

Первыми участниками стали около 80 человек, объединившиеся в 13 дружеских и семейных команд. Увлекательную маршрутную игру, предполагающую проверку исторических знаний и навигационных способностей конкурсантов, организовали студия событийного туризма "В Костроме" и молодежный комплекс "Пале".

Как сообщил разработчик квест-игры, экскурсовод Филипп Гуськов, мероприятие решили посвятить памятной дате образования Костромского наместничества: четвертого декабря 1778 года указ о создании новой территориальной единицы из частей Архангелогородской, Московской и Нижегородской губерний издала Екатерина II.

Участники игры, заранее подавшие онлайн-заявки, отправились в виртуальное путешествие во времени. Каждая команда получила карты и задания с инструкциями. Исторический период, который за 60 минут предстояло изучить участникам состязаний, оказался достаточно обширным: от эпохи Просвещения до наших дней.

- Квест я сделал бесплатным, потому что получил поддержку администрации города: выиграл грант конкурса молодежных инициатив. Это позволило изготовить красивый раздаточный материал и приятные памятные знаки, - пояснил "РГ" Филипп Гуськов.

Участие в маршрутной игре - хороший способ провести время с семьей и друзьями

В отличие от традиционных туристических проектов, квест "Просвещенный костромич" оказался рассчитан не столько на гостей, сколько на местных жителей, которым нравится их город. По мнению организаторов, участие в маршрутной игре может стать неплохим способом провести время и "навести мосты" между людьми в семье, коллективе или компании друзей.

Задания, которые получили участники, потребовали от команд исторических знаний и наблюдательности. Например, на одном из этапов состязания командам предлагалось отыскать и сфотографировать в исторической части Костромы транспортное средство, которое век назад нуждалось в регистрации. А катался на нем некогда сам городской голова. Если же таким транспортом отваживался пользоваться священник, то его подвергали наказанию.

С этим непростым заданием прекрасно справилось большинство команд, нашедших возле здания Табачных рядов в Костроме ярко-желтый велосипед, украшенный праздничными новогодними гирляндами.

Как рассказали историки, в Костроме до наших дней хранится регистрационный номер велосипеда бывшего городского головы, купца первой гильдии Геннадия Ботникова. Одновременно хранители старины вспоминают поучительную историю о местном священнике Василии Соколове. Он первым из духовных лиц начал ездить по городу на дамском велосипеде. Опыт оказался плачевным. Архиерей, узнав о передвижениях законоучителя, запретил ему пользоваться столь необычным для обладателей духовного сана транспортным средством. После скандала с велосипедом строптивца в рясе перевели из Костромы в Ржев.

По итогам игры команды, успешно выполнившие задания, получили от организаторов памятные значки с портретом Ивана Сусанина и звание "Просвещенный костромич".

Большинство игроков признались, что необычная игра пришлась им по душе.

Организаторы решили продолжить разработку квест-туров по Костроме и обещают новую игру в теплое время года.

Прямая речь

Ольга Ефимова, краевед

- Мне было очень приятно провести время со своей семьей столь увлекательно и познавательно. Мы смогли по-новому взглянуть на историю и архитектуру Костромы. Такие игры очень сближают людей и знаний прибавляют.

Тем временем

В Рязанской области началась реализация проекта "Центр оцифровки и страхового копирования особо ценных и уникальных документов". В настоящее время приобретено необходимое оборудование и проводится обучение сотрудников. Оцифровка обеспечит надежную сохранность архивных раритетов.