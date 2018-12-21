Первыми участниками стали около 80 человек, объединившиеся в 13 дружеских и семейных команд. Увлекательную маршрутную игру, предполагающую проверку исторических знаний и навигационных способностей конкурсантов, организовали студия событийного туризма "В Костроме" и молодежный комплекс "Пале".
Как сообщил разработчик квест-игры, экскурсовод Филипп Гуськов, мероприятие решили посвятить памятной дате образования Костромского наместничества: четвертого декабря 1778 года указ о создании новой территориальной единицы из частей Архангелогородской, Московской и Нижегородской губерний издала Екатерина II.
Участники игры, заранее подавшие онлайн-заявки, отправились в виртуальное путешествие во времени. Каждая команда получила карты и задания с инструкциями. Исторический период, который за 60 минут предстояло изучить участникам состязаний, оказался достаточно обширным: от эпохи Просвещения до наших дней.
- Квест я сделал бесплатным, потому что получил поддержку администрации города: выиграл грант конкурса молодежных инициатив. Это позволило изготовить красивый раздаточный материал и приятные памятные знаки, - пояснил "РГ" Филипп Гуськов.
В отличие от традиционных туристических проектов, квест "Просвещенный костромич" оказался рассчитан не столько на гостей, сколько на местных жителей, которым нравится их город. По мнению организаторов, участие в маршрутной игре может стать неплохим способом провести время и "навести мосты" между людьми в семье, коллективе или компании друзей.
Задания, которые получили участники, потребовали от команд исторических знаний и наблюдательности. Например, на одном из этапов состязания командам предлагалось отыскать и сфотографировать в исторической части Костромы транспортное средство, которое век назад нуждалось в регистрации. А катался на нем некогда сам городской голова. Если же таким транспортом отваживался пользоваться священник, то его подвергали наказанию.
С этим непростым заданием прекрасно справилось большинство команд, нашедших возле здания Табачных рядов в Костроме ярко-желтый велосипед, украшенный праздничными новогодними гирляндами.
Как рассказали историки, в Костроме до наших дней хранится регистрационный номер велосипеда бывшего городского головы, купца первой гильдии Геннадия Ботникова. Одновременно хранители старины вспоминают поучительную историю о местном священнике Василии Соколове. Он первым из духовных лиц начал ездить по городу на дамском велосипеде. Опыт оказался плачевным. Архиерей, узнав о передвижениях законоучителя, запретил ему пользоваться столь необычным для обладателей духовного сана транспортным средством. После скандала с велосипедом строптивца в рясе перевели из Костромы в Ржев.
По итогам игры команды, успешно выполнившие задания, получили от организаторов памятные значки с портретом Ивана Сусанина и звание "Просвещенный костромич".
Большинство игроков признались, что необычная игра пришлась им по душе.
Организаторы решили продолжить разработку квест-туров по Костроме и обещают новую игру в теплое время года.
Ольга Ефимова, краевед
- Мне было очень приятно провести время со своей семьей столь увлекательно и познавательно. Мы смогли по-новому взглянуть на историю и архитектуру Костромы. Такие игры очень сближают людей и знаний прибавляют.
Тем временем
В Рязанской области началась реализация проекта "Центр оцифровки и страхового копирования особо ценных и уникальных документов". В настоящее время приобретено необходимое оборудование и проводится обучение сотрудников. Оцифровка обеспечит надежную сохранность архивных раритетов.