На городском этапе Всероссийской олимпиады по литературе, участниками которого стали более 160 костромских старшеклассников, организаторы предложили проанализировать рассказ современного автора - лауреата российской Букеровской премии 2005 года Дениса Гуцко - "Лю". Отрывок произведения, вошедший в олимпиадное задание, изобиловал грубыми и нецензурными словами.

По словам родителей многие дети были в замешательстве, когда ознакомились с заданием по литературе. Фото: Владимир Тюкаев/ ТАСС

В закрытой упаковке

- Когда детям раздали листочки с заданиями, в классе сначала было тихо. Но вскоре ребята углубились в чтение рассказа и со всех сторон начали раздаваться приглушенные восклицания и смешки. Некоторые дети явно были в шоке от той лексики, которая содержалась в предложенном им произведении, а именно - от обилия нецензурных слов, - пояснила "РГ" мама старшеклассницы Юлия.

Женщина заявила, что после завершения олимпиады "и ребенок, и вся семья до сих пор находятся под неприятным впечатлением от произошедшего".

- В нашей семье принято много читать. Мы частые покупатели в книжных магазинах. И в последнее время нередко замечаем, что книги, в которых содержатся бранные слова, продаются в закрытой упаковке. Видимо, таким образом несовершеннолетних посетителей книжных магазинов пытаются оградить от "дурного влияния". Сейчас же мы столкнулись с тем, что детям из хороших семей, отличникам, эту лексику насаждают прямо в школе. И где? На этапе Всероссийской олимпиады по литературе, - выразила свое негодование мама юной конкурсантки.

Одна из семей, возмущенных сложившейся практикой, направила письменное обращение в "Российскую газету" с просьбой выяснить, как именно рассказ с нецензурной лексикой оказался на ученических партах.

"В России большое количество писателей, признанных великими во всем мире. Русская литература содержит огромное количество произведений, в которых прекрасно изложено многообразие жизненных эпизодов и природных явлений. Наши дети, как я считаю, должны стремиться к лучшей жизни, а школа - учить высокому и прекрасному. В связи с этим меня удивило и возмутило, что для оценки знаний школьников на городском этапе Всероссийской олимпиады по литературе в Костроме был выбран рассказ Дениса Гуцко "Лю". Интересно, о какой нравственной идее и художественном смысле произведения, содержащем множество нецензурной лексики, хотели узнать организаторы олимпиады?" - написал в письме в "РГ" читатель Александр Сальников, добавив, что считает включение матерных текстов в список олимпиадных заданий "аморальным".

Для одаренных школьников

Журналисты "РГ" ознакомились с предложенным детям литературным произведением. В рассказе Дениса Гуцко "Лю" представлен быт неблагополучной пьющей семьи, в которой взрослые воспитывают детей грубостью и побоями, а между собой общаются на языке, изобилующем матерными ругательствами.

В ответ на запрос редакции о принципах формирования олимпиадных заданий по литературе пришел ответ из регионального департамента образования.

"У нас и части тела есть разные, но мы же не выставляем напоказ"

В нем говорится, что "в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ "Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" задания муниципального этапа олимпиады разрабатываются региональной предметно-методической комиссией". Состав предметно-методической комиссии был утвержден в этом году приказом координатора по проведению всероссийской олимпиады школьников ГБУ ДО КО "Центр "Одаренные школьники".

Всем разрешить?

Кстати, 15 декабря, выступая на заседании Совета по культуре, президент России Владимир Путин затронул тему использования нецензурной лексики в СМИ, интернете и современной культуре. Когда композитор и продюсер Игорь Матвиенко отметил, что рэп-культура держится на трех китах: секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве, президент пошутил:

- Ваше предложение "всем разрешить" - достаточно революционное. Можем применить на практике здесь же - на совете по культуре.

Это вызвало усмешки участников заседания.

Президент уточнил, что есть исследователи, которые занимаются изучением нецензурной лексики. В частности, филолог Людмила Вербицкая резонно замечает, что это часть нашего языка.

- Но главный вопрос - как это знание использовать. У нас и части тела есть разные, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Да, это определенный пласт культуры, к которому относиться нужно очень осторожно, - заключил Путин.

А вот неосторожность костромских педагогов может привести к прокурорским проверкам, так как некоторые из родителей намерены привлечь к ответственности тех, кто допустил такие тексты в олимпиадных заданиях. "РГ" будет следить за ситуацией.

PRO ET CONTRA

Александр Котлов, председатель предметно-методической комиссии, кандидат филологических наук:

- Рассказ "Лю" Дениса Гуцко, известного современного русского писателя, дан на муниципальном этапе школьной олимпиады по литературе для анализа десятиклассникам не случайно: произведение отличает острая социальная (судьба ребенка в неблагополучной семье) и нравственная (немилосердие, жестокость окружающего мира по отношению к мальчику) проблематика. Содержание рассказа соответствует возрастной категории "16+", так как никаких откровенных сцен или сцен насилия он не содержит, а данная в усеченном виде, отнюдь не самая страшная лексика, использованная автором произведения и находящаяся за пределами литературной нормы, не даст десятиклассникам ощущения фальши при изображении "дна" современной жизни. Ученик, анализирующий текст, и должен ощутить нравственный контраст между миром и ребенком, наконец-то произносящим в таких условиях свое первое слово "лю", то есть "люблю". Сочувствие, сопереживание школьника, читающего данное произведение, есть самый благотворный результат, который может дать настоящая книга.

Мнения

Матвей Скворцов, студент-филолог:

- Меня присутствие в тексте нецензурных слов, честно говоря, не особенно раздражает. Если автор пишет про семью алкоголиков, то вряд ли они будут общаться между собой, как герои рыцарских романов. На грязной кухне фразу типа "Извольте предложить вам, высокочтимый сэр..." вряд ли услышишь. Пьющие люди не то, чтобы ругаются матом - они на нем разговаривают, поэтому если вырвать "крепкое словцо" из подобного текста, то он будет фальшивым. Другой вопрос - стоило ли давать задание с такой лексикой несовершеннолетним детям? Я бы, наверное, выбрал для школьных заданий нейтральный текст.

Евгений Васильев, девятиклассник (г. Кострома):

- Мне кажется, что давать школьникам матерные тексты как-то непедагогично. Когда учителя слышат, что кто-то из учеников выражается на школьном крыльце, то они делают им замечание. И это справедливо. Окружающим может быть действительно неприятно, что кто-то в их присутствии ругается. Но когда учителя сами подсовывают детям на олимпиаде задание с матом, это, на мой взгляд, вообще как-то странно. Когда человек заходит на форум в интернете, его за одно матерное слово могут забанить на целую неделю - за нарушение правил форума и неуважение к окружающим. А тут что получается - матерные задания детям выдают сами учителя. Ты это читаешь, удивляешься, но должен тихо сидеть и молча писать про этот мат сочинение. Но если вдруг ты прочитаешь такой текст вслух, то тебя уже вполне могут забрать в полицию, а твоих родителей - оштрафовать. На мой взгляд, это неправильно. В школьных заданиях мата быть не должно.

Кстати

В октябре этого года похожая ситуация на олимпиаде по литературе сложилась в Татарстане. Казанским старшеклассникам предложили для анализа рассказ лауреата "Букера" Алексея Слаповского "Скрипка Страдивари", в котором встречалось немало нецензурных слов. Когда скандал с матерными текстами в школе стал достоянием гласности, прокуратура начала проверку законности составления подобных заданий для детей.