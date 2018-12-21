Новости

В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 20.12.2018
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20.12.2018
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 20.12.2018
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 20.12.2018
В Дагестане на уроке физкультуры умер школьник 20.12.2018
Путин рассказал, какой подарок хотел бы получить на Новый год 20.12.2018
Крейсер "Петр Великий" поразил учебную цель в Баренцевом море 20.12.2018
На Кубани МиГ-29 при взлете уронил топливные баки 20.12.2018
Девочка рассказала о впечатлениях после интервью с Путиным 20.12.2018
Видео: Как выглядят елки от кутюр 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 00:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Сок или кошелек

Молочную кухню теперь можно заменить деньгами
Текст: Ирина Рыбникова
Российская газета - Столичный выпуск №7751 (288)
С Нового года беременные и кормящие жительницы Подмосковья, а также мамы малышей в возрасте до трех лет смогут самостоятельно выбирать, как получать положенное им питание - привычными пакетированными соками, молоком и смесями или деньгами. В четверг депутаты Мособлдумы приняли закон о возможной замене питания денежной выплатой.

"Раньше муниципалитеты закупали питание для детей, беременных и кормящих женщин самостоятельно. "И мы часто слышали жалобы, что наборы в районах разные, что, получая деньги, сами мамы могли найти соки и смеси дешевле и лучше, - рассказал "РГ" председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. - Мы даем им такую возможность". Речь, пояснил депутат, идет о следующих ежемесячных выплатах: по 681 рублю кормящим матерям и детям до одного года, 517 рублей детям от года до двух лет, 430 рублей - детям от двух до трех лет и 259 рублей беременным женщинам.

Роспотребнадзор внедрит систему проверки качества питания к 2020 году

За исполнением закона депутаты пообещали тщательно следить. "Практика других регионов показывает, что есть несколько вариантов обеспечения бесплатным питанием, и каждый выбирает наиболее удобный. Где-то выплачивают компенсации, где-то выдают продуктами, а, например, в Санкт-Петербурге в магазинах работают специальные отделы, где могут отовариваться беременные и кормящие женщины. Мы посмотрим, как будет работать новый закон и, возможно, в дальнейшем возьмем на вооружение опыт коллег из Северной столицы", - продолжает Андрей Голубев.

Общество Семья и дети Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года