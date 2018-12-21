С Нового года беременные и кормящие жительницы Подмосковья, а также мамы малышей в возрасте до трех лет смогут самостоятельно выбирать, как получать положенное им питание - привычными пакетированными соками, молоком и смесями или деньгами. В четверг депутаты Мособлдумы приняли закон о возможной замене питания денежной выплатой.

"Раньше муниципалитеты закупали питание для детей, беременных и кормящих женщин самостоятельно. "И мы часто слышали жалобы, что наборы в районах разные, что, получая деньги, сами мамы могли найти соки и смеси дешевле и лучше, - рассказал "РГ" председатель Комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев. - Мы даем им такую возможность". Речь, пояснил депутат, идет о следующих ежемесячных выплатах: по 681 рублю кормящим матерям и детям до одного года, 517 рублей детям от года до двух лет, 430 рублей - детям от двух до трех лет и 259 рублей беременным женщинам.

За исполнением закона депутаты пообещали тщательно следить. "Практика других регионов показывает, что есть несколько вариантов обеспечения бесплатным питанием, и каждый выбирает наиболее удобный. Где-то выплачивают компенсации, где-то выдают продуктами, а, например, в Санкт-Петербурге в магазинах работают специальные отделы, где могут отовариваться беременные и кормящие женщины. Мы посмотрим, как будет работать новый закон и, возможно, в дальнейшем возьмем на вооружение опыт коллег из Северной столицы", - продолжает Андрей Голубев.