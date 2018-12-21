Новый год на ВДНХ можно будет встретить на пяти площадках

В новогоднюю ночь ВДНХ станет одной из главных праздничных площадок Москвы - там будут работать катки, пройдут выступления музыкантов, парад Дедов Морозов, командные игры, флешмобы, фейерверк и многое другое. Об этом рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, празднование Нового года развернется на пяти площадках "Города зимы" - обширной территории ВДНХ, объединяющей зимние развлечения. На катке "Ракета", к примеру, выступят группы Tesla Boy, "Моя Мишель" и Vanyn, а в павильоне "Керлинг" и на площадке для игры в юкигассен пройдут "Главные игры года".

Центральным событием празднования станет шествие Дедов Морозов из разных стран - можно будет увидеть белорусского Зюзю, якутского Чысхаана, карельского Паккайне, казахского Аяз Ату и других. Новогодние герои даже появятся на катках в сопровождении сказочных помощников.

Продлится празднование с 21 часа 31 декабря до 3 часов 1 января, подробности и билеты можно найти на сайте vdnh.ru.