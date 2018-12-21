Под Тверью возбуждено дело о ртути в школе

В Тверской области возбуждено уголовное дело против руководства школы, в подвале которой был обнаружен склад ртутных ламп.

О складе отработанных ртутьсодержащих люминесцентных ламп в школе поселка Эммаусс "РГ" рассказывала в начале декабря. Тогда региональное управление Роспотребнадзора возбудило дело об административном правонарушении. Заинтересовался вопиющим фактом и СК.

Следователи выяснили, что 2003 года по 27 ноября 2018 года должностные лица Эммаусской средней школы, обязанные создавать безопасные условия обучения учеников, хранили в подвале школы не меньше 7800 ртутных ламп, не предпринимая мер по их вывозу и уничтожению. Чем создали угрозу для жизни и здоровья учеников и педагогов.

В результате Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области по факту неисполнения должностными лицами Эммаусской СОШ своих обязанностей возбудил уголовное дело по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).

- Будет осмотрено помещение школы, где долгое время хранились ртутьсодержащие лампы, проверено соблюдение руководством образовательного учреждения требований правил обращения с отходами, - сообщили в региональном следственном управлении.

В ведомстве уточнили, что в школе, кроме того, будут изъяты предметы, объекты и документация, имеющие значение для расследования уголовного дела, допрошены родители школьников, сотрудники и руководство школы, проведены экспертные исследования для установления степени причиненного вреда. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям чиноыников, участовавших в приемке школы перед новым учебным годом.

Напомним, ранее проведенные специалистами Роспотребнадзора лабораторно-инструментальные исследования воздуха школьного подвала на содержание паров ртути показали, что предельно допустимая концентрация их в помещении не превышена и угрозы жизни и здоровью нет.