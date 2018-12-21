Проезд в московском транспорте подорожает с января

Со 2 января 2019 года проезд в общественном транспорте Москвы подорожает, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Проезд по "Тройке" будет стоить не 36, а 38 рублей. "Единый" билет подорожает с 1 765 до 1 900 рублей. Стоимость проезда по тарифу "90 минут" вырастет с 56 до 59 рублей. Безлимит на 30 суток подорожает с 2 075 до 2 170 рублей, а на 90 дней - с 5 190 до 5 430 рублей.

Повысятся цены и на льготные билеты. Месячный проезд на метро для школьников, студентов, ординаторов и аспирантов будет стоить не 380, а 395 рублей, а на наземный транспорт - не 250, а 260 рублей.

Разовая поездка так и будет стоить 55 рублей. Отменят билет "ТАТ" на 60 поездок, останется только безлимит на 30 дней. Его можно купить за 1 140 рублей. Не будут также продавать "Единые" на 20, 40 поездок и на 7 суток.

В Дептрансе объяснили изменение тарифов ростом цен на топливо и запчасти, а также открытием новых линий метро.