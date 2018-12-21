Сенаторы одобрили закон об упрощенном получении гражданства РФ

Совет Федерации одобрил 21 декабря на заключительном пленарном заседании осенней сессии закон об упрощении приема российского гражданства для отдельных категорий иностранных граждан.

Он вносит поправки в закон о гражданстве и наделяет президента РФ правом "определять в гуманитарных целях категории иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на приобретение российского гражданства в упрощенном порядке".

Этим же документом предусмотрены дополнительные возможности по приобретению российского гражданства в упрощенном порядке для участников госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом и членов их семей. Сейчас они могут претендовать на принятие гражданства в упрощенном виде при наличии постоянной регистрации в регионе России, выбранном для участия в госпрограмме. Одобренный закон дает им право подать заявление о приеме гражданства в упрощенном порядке, если у них есть временная регистрация на территории того же субъекта РФ.