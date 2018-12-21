Совфед одобрил закон об ответственном обращении с животными

Совет Федерации одобрил 21 декабря на последнем пленарном заседании осенней сессии закон об ответственном обращении с животными, регламентирующий статус приютов, порядок выгула собак, а также запрещающий пропаганду жестокого обращения с животными.

Закон регулирует отношения в области обращения с животными в целях их защиты и соблюдения принципов гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан при обращении с животными, отмечается в заключении профильного комитета по аграрно-продовольственной политике.

В числе прочего он определяет правовой статус приютов для животных, устанавливает требования к их размещению, содержанию и использованию животных, находящихся в таких приютах. "Федеральным законом устанавливаются правила защиты животных от жестокого обращения. Запрещается пропаганда жестокого обращения с животными, и закрепляются требования к содержанию домашних животных, содержанию и использованию служебных животных, использованию животных в культурно-зрелищных мероприятиях. Федеральный закон устанавливает ответственность за нарушение требований закона, включая положения о конфискации животных", - говорится в документе.

В ходе обсуждения закона у сенаторов возникли вопросы о готовности инфраструктуры и возможностях местных властей по его реализации. Тем не менее, за документ проголосовал 151 сенатор, один воздержался, еще один высказался против.

"Вопросы справедливые, но мы когда-то должны перейти к нормальной практике обращения с животными", - подытожила дискуссию председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Когда выгуливают собак на детской площадке и при этом не убирают с пакетиками и совочками, понято, что, это же безобразие, нельзя этого позволять. Там дети гуляют", - считает она.

При этом она признала, что создание площадок, особенно в небольших городах, является непростой задачей, но решаемой. "Если мы не начнем, не будет культуры, не будет порядка, - отметила Матвиенко. - Понятно, что это потребует усилий, времени, финансовых ресурсов, но надо переходить к цивилизованной системе общения с животными и наводить в этой сфере порядок. Большинство наших граждан поддерживает меры, изложенные в этом законе".

Профильному комитету СФ по аграрно-продовольственной политике поручено собрать статистику по наличию в населенных пунктах площадок для выгула собак и другим условиям, влияющим на исполнение положений закона. "К концу весенней сессии мы заслушаем министерство природных ресурсов, какие они меры приняли по созданию условий для реализации этого закона. А сенаторов попрошу в рамках региональной недели послушать мнение региональных и муниципальных властей о том, как нам объединить усилия, чтобы этот закон выполнялся на территории РФ", - заключила Валентина Матвиенко.