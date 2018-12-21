В 2019 году в Третьяковской галерее покажут Репина, Поленова и Мунка

Третьяковская галерея рассказала о своих творческих планах на будущий год. Среди ожидаемых выставок-хитов – масштабная ретроспектива произведений Репина и Поленова и выставка экспрессиониста Мунка.

Первой выставкой, которая откроется в новом году, станет экспозиция произведений Ильи Ефимовича Репина (1844-1930). Экспозицию можно будет посетить уже 14 марта. Ретроспектива художника, представляющая современную интерпретацию его творчества, расположится на 3 этажах в самых крупных выставочных залах Третьяковской галереи, в нее войдут более 180 живописных полотен и более 130 графических работ из 26 музеев России и зарубежья, а также из ряда частных собраний.

Выставка положит начало серии проектов в России и Европе, посвященной юбилею художника.

С 15 апреля в Инженерном корпусе Третьяковской галереи откроется выставка произведений выдающегося норвежца, художника-экспрессиониста Эдварда Мунка (1863-1944). Среди 70 живописных и 30 графических работ, фотографий и мемориальных предметов будет и графический вариант знаменитой картины "Крик".

Один из разделов экспозиции будет называться "Мунк и Достоевский", он расскажет о влиянии творчества отечественного классика на творчество художника.

А в сентябре Третьяковская галерея в Инженерном корпусе представит выставку Василия Дмитриевича Поленова (1844-1927), одного из крупнейших русских художников второй половины XIX - начала XX века. Особое внимание будет уделено принципам преподавания мастера.

Посвященный педагогической деятельности художника раздел экспозиции позволит переосмыслить значимость его вклада в развитие "московской школы живописи" того времени.

В 2019 году также будут открыты выставки Бориса Голополосова, Анны Голубкиной, Николая Наседкина, Ивана Похитонова, Семена Файбисовича. В Новой Третьяковке будут представлены проекты, посвященные столетию Музея живописной культуры, а также геометрической абстракции 1960-2000-х годов.