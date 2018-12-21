В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

Новогоднюю ночь жители столичного региона точно встретят со снегом. Но с тем, который уже выпал и лежит на земле, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

- Вовсю можно будет резвиться, кататься на лыжах и коньках, лепить снеговиков, - пообещал синоптик. И при этом добавил, что точный прогноз на новогоднюю ночь будет готов на следующей неделе.

- Пока сохраним интригу. Новый год - время чудес. Будем надеяться, что они обязательно произойдут. А если бы каждый из нас знал наперед, что с ним произойдет через неделю, месяц, то было бы не интересно жить,- считает Вильфанд.

Но, по его словам, однозначно то, что высота снежных покровов к новогодним праздникам в столице и Подмосковье подрастет. Если сейчас их высота составляет примерно 22-23 сантиметра, то предстоящие снежные выходные увеличат их до 30 и более сантиметров. А так как на следующей неделе ожидается похолодание, то снег не растает.

Вильфанд напомнил,что новый 2018 год москвичи встречали практически без снега. Была затяжная оттепель. А первые снежинки закружились только 5 января.