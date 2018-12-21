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21.12.2018 15:10
Рубрика: Общество
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В Гидрометцентре рассказали о погоде на Новый год

Текст: Ольга Игнатова
Новогоднюю ночь жители столичного региона точно встретят со снегом. Но с тем, который уже выпал и лежит на земле, рассказал "Российской газете" научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

- Вовсю можно будет резвиться, кататься на лыжах и коньках, лепить снеговиков, - пообещал синоптик. И при этом добавил, что точный прогноз на новогоднюю ночь будет готов на следующей неделе.

Фото: Аркадий Колыбалов/ РГ
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- Пока сохраним интригу. Новый год - время чудес. Будем надеяться, что они обязательно произойдут. А если бы каждый из нас знал наперед, что с ним произойдет через неделю, месяц, то было бы не интересно жить,- считает Вильфанд.

Но, по его словам, однозначно то, что высота снежных покровов к новогодним праздникам в столице и Подмосковье подрастет. Если сейчас их высота составляет примерно 22-23 сантиметра, то предстоящие снежные выходные увеличат их до 30 и более сантиметров. А так как на следующей неделе ожидается похолодание, то снег не растает.

Вильфанд напомнил,что новый 2018 год москвичи встречали практически без снега. Была затяжная оттепель. А первые снежинки закружились только 5 января.

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