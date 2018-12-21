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21.12.2018 17:02
Рубрика: Спорт
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В Курске пройдет «Финал четырех» женского Кубка РФ по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский

В предстоящие выходные, 22 и 23 декабря, в Курске состоится "Финал четырех" Кубка страны среди женских команд. Борьба за этот почетный трофей проходит под эгидой Российской федерации баскетбола и вот уже несколько сезонов подряд регламентом турнира запрещено участие в нем иностранных игроков.

Фото: www.eurocupbasketball.com
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Подобное правило, то есть игнорирование легионеров, отчасти нивелирует финансовые возможности соискателей приза и дает вполне объективный ответ на вопрос - в какой конкретно российской команде лучше всего поставлена работа с доморощенными исполнителями.

Поэтому в представлении полуфинальных пар отдельно упоминаем баскетболисток, которые являются действующими игроками сборной России, кандидатами в национальную дружину или пребывают на подходе в состав главной команды страны.

Итак, 22 декабря в 15.00 по местному времени, которое соответствует московскому, начнется матч между хозяином соревнований, действующим обладателем Кубка России курским "Динамо" и "Надеждой", представляющей Оренбургскую область. В рядах "бело-голубых" ключевые исполнители - MVP победного для нас чемпионата Европы-2011 Елена (Алена) Кириллова (в девичестве - Данилочкина), Татьяна Видмер (Бокарева), Ксения Левченко, Наталья Анойкина, Мария Черемисина, Анастасия Логунова, Наталья Жедик. Все они в предыдущих матчах Кубка провели на площадке в среднем от 19 минут чистого времени и больше.

Фото: EPA
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Титулов и опыта выступлений на топ-уровне у этих девушек предостаточно, причем как в классическом варианте баскетбола, так и в новой олимпийской разновидности "баскетбол 3х3" (стритбол). К примеру, Видмер - чемпионка Европы-2011 и победитель Первых Европейских Игр-2015 в стритболе. Жедик выступала на чемпионате мира-2010 и Олимпиаде-2012. У Логуновой есть медали разного достоинства в крупных международных соревнованиях сразу по двум дисциплинам "лучшей игры с мячом". Ну и так далее.

В составе "Надежды" выделим таких девушек: один из основных игроков национальной сборной Жосселина Майга, Екатерина Федоренкова, Ксения Тихоненко. Для тех, кто не слишком хорошо знаком с реалиями отечественного женского баскетбола и редко смотрит матчи, на всякий случай поясним, что темнокожие Майга и Виктория Медведева вовсе никакие не легионеры и не натурализованные девушки, они самые что ни на есть настоящие, стопроцентные россиянки. Чрезвычайно интересна жизнь в спорте одного из тренеров "Надежды" 59-летнего Александра Павловича Ермолинского. В свое время он произвел фурор, когда будучи мало кому известным игроком помог сборной РСФСР сенсационно успешно выступить на Спартакиаде народов СССР 1983 года. Затем Ермолинский был призван в ЦСКА, а потом значительную часть карьеры провел в чемпионате …Исландии, где порой одновременно выходил на площадку с двумя своими сыновьями. Примерно как легендарный хоккеист Горди Хоу.

Фото: Пресс-служба БК Динамо Курск
УГМК стал единоличным лидером женской баскетбольной Премьер-лиги

Субботним вечером в 18.00 в Курске действующий чемпион России и Евролиги УГМК (Екатеринбург) во втором и чуть менее интригующем полуфинале сразится с командой "Спарта энд К" из подмосковного города Видное. Главная российская звезда нынешнего полного состава УГМК - потомственная баскетболистка центровая Мария Вадеева, ставшая одним из лидеров сборной России уже в 16 лет, то есть еще на чемпионате Европы 2015. Кстати, Вадеева со своей нынешней одноклубницей Раисой Мусиной стали главными творцами феерической победы молодежной сборной страны на чемпионате мира-2017, когда в финале были повержены грозные американки. О том громком успехе на первых полосах писали даже общественно-политические издания (в том числе и наша "Российская Газета"), не говоря уже о чисто спортивных газетах. Вот еще топовые исполнители УГМК: капитан сборной Евгения Белякова, Елена Беглова, Наталья Виеру и Татьяну Петрушина.

В составе подмосковной команды выделим Дарью Курильчук, Севару Нуритдинову, Дарью Колосовскую и Татьяну Сему. Но прогноз "РГ" такой: клуб из Видного окажется аутсайдером предстоящего турнира.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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