В Москве девушку арестовали за продажу девственности

Суд в Москве заключил под стражу молодую жительницу Санкт-Петербурга, которая пыталась продать девственность девушки-подростка.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, женщине предъявлено обвинение по статье 240 УК РФ - "Вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией". На допросе она во всем призналась. По предварительным данным, девушка создала в мессенджере чат о легком заработке и познакомилась с 15-летней девушкой. Потом она договорилась с "клиентом". За "право первой ночи" жительница Питера потребовала 650 тысяч рублей. Сразу после сделки обвиняемая хотела скрыться: был найден электронный билет на ее имя. Расследование резонансного дела продолжается.

Ранее "РГ" писала, что сделка по продаже девственности была пресечена в гостинице на улице 9-я Рота. За передачей денег следили оперативники. Девушку задержали, как только она получила "гонорар".