В Рязани футболисты избили и ограбили женщину

В Рязани футболисты местного клуба избили и ограбили женщину в центре города. Железнодорожный районный суд Рязани избрал для подозреваемых в грабеже группой лиц по предварительному сговору (часть 2 статьи 161 УК РФ) меру пресечения, сообщает пресс-служба суда.

ЧП произошло 18 декабря около 3 часов ночи. По данным полиции, в районе улицы Вокзальной двое молодых мужчин напали на 41-летнюю женщину недалеко от ее дома, жестоко избили и отобрали у нее телефон стоимостью 11 тысяч рублей и кошелек с 36 тысячами.

Женщина сумела описать грабителей. Опросы местных жителей помогли найти двух похожих мужчин. При обыске у них нашли украденный телефон и часть денег.

Подозреваемых задержали. Ими оказались футболисты местного футбольного клуба. Одному 21, второму - 19 лет.

По версии полиции, молодые люди снимали квартиру в центре Рязани. В ту ночь они выпили и пошли гулять. Случайно увидели, как незнакомка снимает в банкомате крупную сумму. Проследили за ней и напали. Момент ограбления зафиксирован камерами видеонаблюдения.

Железнодорожный суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения. Решением суда один из нападавших отправлен на два месяца в СИЗО, второй столько же времени проведет под домашним арестом. Если их вина будет доказана в суде, им грозит до семи лет лишения свободы.