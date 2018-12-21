С начала декабря от владимирцев начали поступать массовые жалобы на неприятный запах текущей из кранов воды.

Посты с негодование по этому поводу в социальных сетях разместили жители поселка Боголюбово, а также обитатели Октябрьского и Фрунзенского районов Владимира. Сообщения о подозрительном запахе водопроводной воды были и с площади Ленина, улиц Егорова, Студенческой, Горького и других. Одни потребители решили, что вода пахнет медикаментами, мазутом или керосином, другим показалось, что в жидкости присутствует запах хлорки и навоза.

В пресс-службе владимирского горводоканала отреагировали на жалобы жителей, разместив на сайте организации объявление: "МУП "Владимирводоканал" сообщает, что 11 декабря 2018 года в реку Нерль произошел сброс органических веществ неизвестного происхождения с резко выраженным запахом. В настоящее время качество воды в реке соответствует нормам".

Выяснить источник запаха проверяющим пока не удалось. Не исключено, что сброс органических отходов в реку допустило одно из фермерских хозяйств.

Проверкой ситуации с водой во Владимире занялись специалисты облпрокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что две независимые лаборатории - управления Росприроднадзора и Роспотребнадзора взяли пробы воды из реки Нерль.

- По результатам лабораторных исследований не обнаружено превышения концентрации вредных веществ в воде. В то же время продолжаются проверочные мероприятия по поиску источника загрязнения, - уточнили в прокуратуре.

Вода с Нерлинского водозабора поступает в две трети домов города Владимира. В региональном управление Роспотребнадзора сообщили, что жалобы населения на неприятный запах водопроводной воды начали поступать в ведомство с утра 12 декабря. В тот же день специалисты отбирали пробы в разных районах города.

- Наши сотрудники обнаружили несоответствие качества воды установленным требованиям по органолептическим показателям: характер запаха - неопределенный, - пояснили в Роспотребнадзоре.

В тот же день эксперты направили в мэрию Владимира предписание с требованием обеспечить жителей питьевой водой надлежащего качества, в том числе привозной.

Потребителям рекомендуют требовать перерасчета платы за воду

На следующий день, 13 декабря, по заверениям жителей, ситуация с вонючей водой изменилась мало: люди продолжали чувствовать масляную структуру водопроводной воды и запах то ли нефтепродуктов, то ли животных фекалий. Водоканал продолжал утверждать, что вода соответствует нормам и пригодна для питья, но советовал все-таки предварительно кипятить воду.

- В настоящее время по результатам проведенных лабораторных исследований водопроводная вода пригодна для питьевых и хозяйственно-бытовых целей. Санитарно-эпидемиологическая ситуация по водоснабжению из поверхностного источника водоснабжения - реки Нерль остается на особом контроле Управления Роспотребнадзора по Владимирской области, - пояснили в ведомстве.

После обнародования результатов анализов сотрудники Владимирводоканала заявили о том, что качество подаваемой потребителям воды соответствует нормам. Однако по требованию Роспотребнадзора муниципальное предприятие организовало подвоз чистой воды к детским садам и школам, а также к комбинатам питания.

- Сброс органики опасен тем, что она при очистке полностью не убирается. Если на водоканале идет обеззараживание воды хлором, то при контакте с органикой образуются опасные для человека хлорорганические соединения, которые обладают канцерогенными свойствами, - пояснил инженер-гидрогеолог, сопредседатель экодвижения "Во имя жизни" Валентина Ямщикова.

Главный государственный санитарный врач по Владимирской области выдал начальнику управления образования Владимира предписание об организации в общеобразовательных школах питьевого режима с использованием бутилированной воды и запрете использования питьевых фонтанчиков.

Эксперты предупредили, что для предупреждения инфекционных заболеваний водопроводную воду во Владимире начали дополнительно обеззараживать. Из-за этого некоторые жители почувствовали в воде запах уже не фекалий, а "какой-то химии".

Между тем

Роспотребнадзор предлагает жителям Владимира требовать перерасчета платы за воду с неприятным запахом. В ведомстве подчеркнули, что при неудовлетворении УК обоснованных требований потребителей услуг по подаче качественной воды специалисты управления готовы оказать помощь в судебной защите.

Мэрия в свою очередь заявляет, что для перерасчета нет оснований, ведь вода, несмотря на запах, была признана безопасной и пригодной для питья.