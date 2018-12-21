Из "китовой тюрьмы" в Приморье пропали три белухи-детеныша

В ходе следствия о незаконной добыче водных биологических ресурсов специалисты Следственного Комитета не досчитались в вольерах бухты Средней в Приморье, трех белух. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее было известно, что в вольерах бухты содержится 11 косаток и 90 белух, и вот установлено, что теперь белух всего 87.

Погибли они или сбежали, выясняется. Но ранее руководитель региональной общественной организации "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын сообщил, что 19 декабря отловщики предъявили следователю три акта о якобы побеге из "китовой тюрьмы" трех белух.

Лисицын в версию побега не верит, считает, что белухи погибли, они были самыми маленькими и худыми. Да они и не выживут в природе, так как еще зависят от матерей.

С другой стороны, по данным источника агентства в правоохранительных органах региона, они, действительно, могли сбежать.

Как сообщалось ранее, в ноябре в бухте Средней в Приморском крае были обнаружены морские млекопитающие, содержащиеся в условиях, которые экологи назвали "китовой тюрьмой". Предполагается, что все они отловлены для продажи в дельфинарии в КНР.

Возмущенная общественность проводила митинги, написала письма в прокуратуру и в Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремлю известно о ситуации с косатками и белухами, которые незаконно были отловлены в этом году в Охотском море. Он назвал эту ситуацию "вопиющей" и пообещал, что, возможно, администрация президента попросит разобраться в ситуации губернатора Приморья Олега Кожемяко.