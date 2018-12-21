Китай согласовал последний вывозной рейс туристов РФ с Хайнаня

Китайские власти согласовали последний рейс для вывоза туристов, купивших путевки у туроператора "Жемчужная река", с Хайнаня.

Борт уже в аэропорту, пассажиры зарегистрированы, вылет в Хабаровск ожидается в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина.

Напомним, клиенты "Жемчужной реки" не смогли вылететь домой из-за долгов фирмы перед авиакомпанией "ИрАэро": перевозчик отказался выполнять полеты. Возвращать туристов в Россию начали только после вмешательства властей. Людей вывезли за счет средств специализированного фонда "Турпомощь".

С 12 декабря Ростуризм исключил компанию "Жемчужная река" из списка туроператоров.