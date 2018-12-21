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21.12.2018 05:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

МЧС завершило обследование зданий на Камчатке после землетрясения

Текст: Дина Непомнящая

Специалисты ГУ МЧС по Камчатскому краю осмотрели социально-значимые объекты и жилые здания в Петропавловске-Камчатском, а также в Усть-Камчатском и Алеутском районах, где прошлой ночью ощущалось сильное землетрясение.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, жертв и разрушений нет.

Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области

Напомним, накануне были зафиксированы два мощных подземных толчка у восточных берегов Камчатки. Один на глубине сорока километров магнитудой 7,4, второй - на глубине 80 километров магнитудой 7,5. В Петропавловске-Камчатском их силу оценили примерно в один-два балла, в Усть-Камчатке - в два-три балла, а в селе Никольское она достигла пяти баллов.

"В настоящее время сейсмическая активность продолжается, уже зарегистрировано более десяти афтершоков", - рассказала ТАСС руководитель Сахалинского филиала Единой Геофизической службы РАН Елена Семенова.

Спасатели готовы немедленно отреагировать на возможные происшествия.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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