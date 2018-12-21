На Камчатке врачи "скорой" получили травмы в результате ДТП

Машина скорой помощи, ехавшая на вызов, попала в дорожно-транспортное происшествие в Петропавловске-Камчатском. Два медика бригады получили травмы, сообщает "Интерфакс".

Авария произошла на одном из перекрестков в краевом центре днем. "Скорая" двигалась с сиреной и включенными проблесковыми маячками. В это время перпендикулярно ей с обеих сторон на разрешающий зеленый свет выехали два внедорожника. В результате столкновения медицинская машина перевернулась.

У врача - ушиб грудной клетки, она сможет пройти лечение амбулаторно. А медсестра находится на обследовании в нейрохирургическом отделении больницы, есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

По предварительным данным, виновником ДТП стал водитель одного из внедорожников.

