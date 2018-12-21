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21.12.2018 11:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В ДВФУ предложили активировать клетки рака для последующей терапии

Текст: Анна Бондаренко
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый способ лечения опухоли. Он заключается в том, чтобы искусственно пробудить стволовые клетки рака, а затем, в момент их активации, - убить, сообщает пресс-служба вуза.

Эти немногочисленные клетки отвечают не только за рост и распространение опухоли, но и за ее рецидивы - основную проблему современной терапии. Сложность в том, что эффективно воздействовать на стволовые клетки рака можно только в их активной фазе, уловить которую сложно.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Как признает руководитель Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ, специалист в области эпигенетики, руководитель исследовательской группы Александр Каганский, этот метод достаточно рискован.

"Однако в пассивном состоянии эти клетки практически не подвержены воздействию химиотерапии. В случае с опухолями поздних стадий всегда приходится выбирать между потенциальными рисками и потенциальной пользой от предлагаемой терапии. Метод "перезагрузки" раковых клеток на сегодняшний день мы считаем в числе наиболее перспективных", - говорит он.

Стволовые клетки рака могут длительное время пребывать в спящем режиме, а снова пойти в рост могут из-за внешних причин, например, физической и психологической травмы. В современных исследованиях механизмам активации раковых стволовых клеток уделяется очень мало внимания, так как выделить эти клетки очень сложно. Для развития метода ученые будут вести дальнейшие исследования.

Общество Наука Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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