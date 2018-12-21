В ДВФУ предложили активировать клетки рака для последующей терапии

Ученые Дальневосточного федерального университета предложили новый способ лечения опухоли. Он заключается в том, чтобы искусственно пробудить стволовые клетки рака, а затем, в момент их активации, - убить, сообщает пресс-служба вуза.

Эти немногочисленные клетки отвечают не только за рост и распространение опухоли, но и за ее рецидивы - основную проблему современной терапии. Сложность в том, что эффективно воздействовать на стволовые клетки рака можно только в их активной фазе, уловить которую сложно.

Как признает руководитель Центра геномной и регенеративной медицины ДВФУ, специалист в области эпигенетики, руководитель исследовательской группы Александр Каганский, этот метод достаточно рискован.

"Однако в пассивном состоянии эти клетки практически не подвержены воздействию химиотерапии. В случае с опухолями поздних стадий всегда приходится выбирать между потенциальными рисками и потенциальной пользой от предлагаемой терапии. Метод "перезагрузки" раковых клеток на сегодняшний день мы считаем в числе наиболее перспективных", - говорит он.

Стволовые клетки рака могут длительное время пребывать в спящем режиме, а снова пойти в рост могут из-за внешних причин, например, физической и психологической травмы. В современных исследованиях механизмам активации раковых стволовых клеток уделяется очень мало внимания, так как выделить эти клетки очень сложно. Для развития метода ученые будут вести дальнейшие исследования.