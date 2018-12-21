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21.12.2018 09:49
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии проверят обстоятельства смерти младенца в больнице

Текст: Анна Бондаренко

В Якутии следователи Следственного комитета проверят сообщения о гибели двухмесячного младенца в больнице Сунтарского района. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по Республике Саха (Якутия).

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Проверку начали проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека".

Информация и гибели ребенка появилась 20 декабря. Отмечалось, что младенец находился в больнице на лечении, и его должны были перевезти в медицинский центр в город Якутск для оказания квалифицированной медицинской помощи, но вылет был отложен из-за нелетной погоды. Малыш, не получивший необходимой помощи, умер.

Старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Надежда Дворецкая пояснила, что во время проверки следователи изучат все обстоятельства произошедшего и установят, связаны ли между собой действиями должностных лиц и смерть ребенка.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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