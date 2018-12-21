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21.12.2018 05:55
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Приморье сняли на видео "любовную переписку" леопардов

Текст: Анна Бондаренко

Ученые национального парка "Земля леопарда" имени Николая Воронцова при проверке фотоловушек получили уникальные кадры. На видео за сутки попали сразу четыре краснокнижных хищника - двое котят и взрослые самец и самка, сообщает пресс-служба парка.

Фотоловушка была установлена на перекрестке множества звериных троп, где к тому же находится популярная среди леопардов площадка - отсюда они осматривают территорию, оставляют и получают послания в виде меток.

Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
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Первой в кадр попала самка под номером Leo 39F. С камерами она знакома более шести лет, и поэтому спокойно отреагировала на аппаратуру. Хищница осмотрелась, оставила на земле поскреб с мочевой меткой, которая на следующий день привлекла внимание пришедшего на площадку самца Leo 76M по имени Маньчжур. Он обнюхал метку, а затем, сделав характерное движение губами, напоминающее улыбку, втянул воздух в особый орган обоняния. Этот процесс ученые называют флемен. После этого Маньчжур оставил собственное послание.

Следующими камера поймала двух детенышей леопарда, пока еще неизвестных специалистам резервата. Котята тоже изучили метки, но свои делать не стали, как считают в нацпарке, из соображений безопасности.

Как говорит инженер-исследователь ФГБУ "Земля леопарда Виктор Сторожук, "запечатлеть такое количество леопардов за один раз - большая редкость".

-  Нам удалось найти хорошую меточную точку, где звери постоянно оставляют свои следы. Отсюда хорошо просматривается долина, что удобно для хищников, - считает он, поясняя, что таким образом звери могут обмениваться самой разной информацией - о своем виде, поле, возрасте, оставлять послания для потенциального партнера или заявлять о правах на территорию.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая крупная кошка в мире. В начале 2000-х численность этих животных не превышала 30 особей, и почти все они обитали в России. Сегодня, благодаря предпринятым мерам по охране, в том числе созданию национального парка "Земля леопарда", их количество заметно выросло. Так, в 2017 году на этой особо охраняемой природной территории было зафиксировано 86 взрослых пятнистых кошек и 21 котенок.

На "Земле леопарда" идет постоянный фотомониторинг - за жизнью обитателей нацпарка в автоматическом режиме следят около 400 камер. Это самая крупная площадка фотомониторинга в России и одна из крупнейших в мире. Площадь, охваченная сетью фотоловушек, достигает 360 тысяч гектаров, что в почти в полтора раза больше площади Москвы.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край РГ-Видео
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