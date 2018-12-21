За руль городского автобуса в Благовещенске сел Дед Мороз

Жители Благовещенска за несколько дней до Нового года стали встречать на городских улицах праздничный автобус. Управляет им настоящий Дед Мороз, который всегда имеет под рукой сладкие подарки для тех, кто споет песенку или прочитает стишок.

Вот уже десять лет водитель одного из городских автобусов Сергей Цыбров в декабре вместо привычной одежды облачается в костюм новогоднего волшебника.

Проезжающие машины приветственно ему сигналят. Сотрудники дорожной полиции улыбаются. А самые довольные, конечно, пассажиры. Настроение у них поднимается сразу же. Например, однажды они хором стали распевать песню "В лесу родилась елочка".