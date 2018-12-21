Алина Загитова: Стараюсь не думать о повышенном внимании

Олимпийская чемпионка Алина Загитова, занявшая первое место по результатам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию в Саранске заявила, что довольна своей программой и старается не думать о повышенном внимании, которое ее окружает на турнире.

- Когда не думаешь об этом, все получается, - отметила она на пресс-конференции.

Евгения Медведева, занявшая лишь 14-е место, от комментариев по поводу своего выступления отказалась.

По результатам жеребьевки, в произвольной программе Загитова выступит под номером 16. Ее соперница Евгения Медведева выйдет на лед под номером шесть.

Отвечая на вопрос, почему олимпийская чемпионка пропустила первую тренировку турнира, Алина лишь пожала плечами: «Просто так вышло».

Говоря о планах на предстоящий Новый год, спортсменка рассказала, что будет встречать его в Ижевске с родными. Ее подруга по команде Александра Трусова также отметит праздник в семейном кругу.

- А для меня этот Новый год будет необычным – я встречу его в Вене, - поделилась Алена Косторная.

Напомним, что второе место по результатам короткой программы заняла юниорка Александра Трусова, а третье поделили победительница финала юниорского Гран-при Алена Косторная и Станислава Константинова.