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21.12.2018 18:39
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Дмитрий Медведев наградил предприятие Мордовии за качество

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
По итогам 2018 года одиннадцать российских предприятий стали обладателями премий Правительства РФ за достижения в области качества. В число лучших производителей страны вошел и ликероводочный завод "Саранский".
Фото: Пресс-служба Правительства РФ Фото: Пресс-служба Правительства РФ
Фото: Пресс-служба Правительства РФ

Награды лауреатам конкурса вручал председатель Правительства России Дмитрий Медведев.

Фото: Пресс-служба "Технопарка - Мордовия"
Мордовский технопарк вошел в тройку лучших в России

Как сообщила пресс-служба Правительства РФ, премии присуждены за достижение высоких результатов в области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Предприятия-лауреаты работают в разных отраслях: фармацевтика, производство медицинского оборудования, электроэнергетика, включая солнечную генерацию, судостроение, авиаперевозки, производство авиадвигателей, пищевая промышленность.

Лауреаты конкурса получили призы и дипломы Правительства Российской Федерации и право использовать символику премии в своих рекламных материалах.

Справка "РГ"

В этом году обладателями премий Правительства РФ стали: Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова (Свердловская область), Северский трубный завод (Свердловская область), Фармстандарт-Лексредства (г. Курск), Северное машиностроительное предприятие (Архангельская область, г. Северодвинск), "ОДК-Сатурн" (Ярославская область, г. Рыбинск), Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы (г. Москва), "ЭФКО Пищевые ингредиенты" (Белгородская область, г. Алексеевка), "Хевел" (Чувашская Республика, г. Новочебоксарск), Ликероводочный завод "Саранский", авиакомпания "Меридиан" (г. Москва), Государственное автономное учреждение Свердловской области "Областной центр реабилитации инвалидов".

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