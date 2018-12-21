Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подвел промежуточные итоги 2018 года. По его словам, в регионе второй год подряд продолжается восстановительный рост инвестиций в основной капитал.

О развитии экономики региона губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал на встрече с предпринимателями и промышленниками. На мероприятии присутствовал депутат областного Законодательного собрания, генеральный директор АО "Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина" Олег Лавричев.

В ходе встречи губернатор подвел промежуточные итоги 2018 года. Второй год подряд продолжается восстановительный рост инвестиций в основной капитал. В лидерах в Нижегородской области химическое производство, металлургия, электроника, автомобилестроение. Среди других секторов экономики можно отметить увеличение доли инвестиций в электроэнергетику, сельское хозяйство, IT-сектор и связь, научную и техническую деятельность.

Губернатор акцентировал внимание на программе "Повышение производительности труда и поддержка занятости" - проекте, направленном на внедрение технологий бережливого производства, оптимизацию технологических и управленческих процессов. Напомним, что участниками программы стали 18 нижегородских предприятий, в числе которых и АО "АПЗ".

- Построение эффективной производственной системы, которую мы реализуем на нашем предприятии, обусловлено жизненной необходимостью, - говорит Олег Лавричев. - Это эффективное управление нашими бизнес-процессами. На этот путь мы встали еще до того, как вступили в данную программу. Безусловно, для нас другой дороги нет, мы будем последовательно, настойчиво и энергично двигаться к тому, чтобы соответствовать построению производственной системы в соответствии с современными стандартами ведения бизнеса.

В 2019-м планируется добавить еще порядка 40 участников к региональной программе. К 2024 году их общее число достигнет 200 предприятий и организаций.

Губернатор рассказал о субсидиях, которые смогут получить нижегородские предприятия на реализацию корпоративных программ международной конкурентоспособности; о планах создания в регионе Единого центра поддержки предпринимателей с целью формирования благоприятных условий для развития бизнеса. Также в Нижегородской области будет создан институт инвестиционных уполномоченных, которые будут координировать и контролировать ход реализации инвестиционных проектов.

Создание комфортных условий для развития предпринимательской деятельности - одна из задач, прописанных в проекте Стратегии развития региона. Нижегородская область получит в 2019-2024 годах 2,5 млрд руб. на поддержку бизнеса из федерального бюджета.

- Наша область получит самый большой объем средств из федерального бюджета на поддержку бизнеса за последние годы. Например, в 2019 году финансирование будет в 4,5 раза больше, чем в 2018 году, - подчеркнул Глеб Никитин.

В заключительной части мероприятия губернатор пообщался с представителями бизнеса в формате открытого диалога, где предприниматели и промышленники смогли поделиться наиболее острыми проблемами, мешающими развитию их бизнеса.

Комментарий

Олег Лавричев, депутат Законодательного собрания Нижегородской области, генеральный директор АО "АПЗ":

- Мероприятие прошло в формате прямого диалога бизнеса и власти. В режиме максимальной доступности для предпринимательского сообщества был и сам губернатор, и все его заместители, министры, члены правительства, главы муниципальных территорий. Порой звучали острые вопросы, но желание было у всех одно - повысить эффективность бизнеса. Обращаясь к своей команде - членам правительства, губернатор отметил, что реализация всех социальных проектов на территории области основывается прежде всего на создании максимально комфортных условий для инвестиций и развития бизнеса. Если исходить из этой установки, которую сформулировал губернатор, я уверен, его команда будет двигаться вперед и решать все возникающие вопросы максимально эффективно.