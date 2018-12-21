Как поднять настроение и не навредить здоровью в новогоднюю ночь? Куда жаловаться на осетрину второй свежести и навязанные платные услуги? Что нужно знать тем, кто пишет жалобы? Об этом и многом другом журналистам "РГ" рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова.

Что за свои права надо бороться, от магазина до больницы, наши люди давно поняли. На потоке жалоб в ваше ведомство вы это ощущаете?

Светлана Архипова: Количество обращений граждан ежегодно возрастает, только за последние три года оно увеличилось более чем на полторы тысячи. За девять месяцев 2018-го к нам в Управление их поступило свыше 15 тысяч. По этому показателю Самарская область занимает четвертое место в стране, уступая только Москве, Санкт-Петербургу и Московской области.

Чаще всего людей беспокоят условия проживания, качество продуктов питания, алкоголя и работа общепита, условия образования и отдыха детей, качество питьевой воды, загрязнение атмосферного воздуха.

По защите прав потребителей - это жалобы на бытовое обслуживание, услуги телефонной связи, банки, медучреждения. Словом, людей волнует все то, что мы и называем "благополучием человека".

В преддверии праздников полки магазинов ломятся от товаров, а глаза разбегаются от акций и скидок. Куда отправиться за покупками - на дешевый оптовый рынок или в дорогой супермаркет?

Светлана Архипова: Реклама рекламой, но выбор всегда остается за потребителем. Для этого и сохраняется конкуренция на рынке, чтобы мы могли выбирать товары не только исходя из их цены и полезности, но и своих личных предпочтений. Если мы говорим о продуктах питания, то независимо от того, где вы их приобретаете, должна быть правильная маркировка с указанием производителя, состава, условий хранения и сроков годности. И эти требования в торговой сети необходимо соблюдать, то есть продукт должен быть как минимум безопасным для здоровья.

А если я купила рыбу в вакуумной упаковке и уже дома выяснила, что она слегка несвежая, мне надо бежать в Роспотребнадзор и писать жалобу, пока балык совсем не протух?

Светлана Архипова: Для начала нужно пойти в магазин и обратиться со своей претензией к продавцу или администратору. В рамках Закона о защите прав потребителей, если получить деньги за товар или обменять его на качественный не получается, следует написать претензию в двух экземплярах, один из которых с подписью представителя магазина оставить себе. Она должна быть удовлетворена в 10-дневный срок. Если не удовлетворена, потребитель вправе обратиться с жалобой в Управление. И если прокурор согласует нам внеплановую проверку, будет проведен весь комплекс установленных законом мероприятий.

Очень важно знать требования, которые предъявляются к обращениям граждан в надзорные органы. В них обязательно должно быть точное название товара (услуги), а также название и адрес организации, в которой вы их приобрели. Обращение можно по старинке отправить по почте или принести в управление Роспотребнадзора лично. Но с развитием цифровых каналов коммуникации большее их число поступает к нам через портал госуслуг. При этом следует помнить, что в соответствии с Федеральным законом N294 обращения в форме электронного документа могут служить основанием для внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникативных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Информационное пространство пестрит сообщениями о недоброкачественных продуктах, и по причине падающей покупательной способности населения и спроса на дешевую еду их становится все больше. Как вы оцениваете ситуацию на продовольственном рынке?

Светлана Архипова: Мы ведем постоянный контроль за производством и оборотом пищевой продукции в регионе. За 11 месяцев проверено 1185 предприятий и составлено 1110 протоколов об административных правонарушениях, то есть в среднем почти на каждом были обнаружены нарушения. Сумма наложенных штрафов приблизилась к 10 миллионам рублей. Хотя если сравнить наши данные за прошлые годы - число нестандартных проб продуктов питания (3,4 процента) остается на том же уровне. А вот фальсификата на прилавках стало в четыре раза меньше (0,8 процента исследованных проб), чем в 2016 году. Не так много проб, где обнаружены антибиотики, которыми нас пугают, - всего 4, или 2,1 процента, в прошлом году этот показатель был в пять раз выше.

Говоря о фальсификате, чаще всего имеют в виду молочную продукцию, даже дорогие сыры и масло не защищены от подделок...

Светлана Архипова: Если говорить о молочной продукции, то в последние годы она под особым контролем Роспотребнадзора по всей стране, и вот это внимание и строгие наказания недобросовестных производителей дали свои результаты. В 2018 году в группе "молоко и молочная продукция" нами исследовано 1846 проб, из них 76 не соответствуют гигиеническим нормативам, или 3,2 процента, в 2017-м было 7,3 процента. А по содержанию антибиотиков процент нестандарта сократился в семь раз.

Особое внимание уделяется молочной продукции, которая поступает в учреждения здравоохранения, образования и социальной сферы. И вот там ситуация хуже: из 220 исследованных образцов 33 не уложились в нормативы. Возможно, сказался слабый входной контроль в школах и больницах или тот факт, что выигрывает конкурс на поставку в бюджетные учреждения та фирма, которая предложит наименьшую цену. Здесь еще есть над чем работать.

В отношении сыра и сливочного масла вы совершенно правы, именно в этой группе молочных продуктов выявлено 90 процентов случаев фальсификации. К нарушителям были применены все меры, предусмотренные законодательством: от предписаний о приостановке реализации продукции до штрафов на общую сумму более 3 миллионов рублей.

Внедрение в 2015 году государственного информационного ресурса по защите прав потребителей (ГИР ЗПП) позволяет обеспечить эффективный контроль по всей цепочке (от производства до потребителя) и применять меры оперативного реагирования одновременно во всех субъектах РФ, на территории которых выявлена или произведена пищевая продукция, не соответствующая обязательным требованиям. Кроме того данная система позволяет выявлять предприятия-"призраки", которые отсутствуют по адресам, заявленным на маркировке выпускаемой в обращение молочной продукции.

Необходимо отметить, что в текущем году не установлено фактов нахождения в обороте фальсифицированной продукции предприятий-"призраков", которые в прошлом работали на территории Самарской области, в 2015 году их было выявлено пять. Прекращена деятельность на территории Самарской области трех недобросовестных производителей молочной продукции, допускавших систематический выпуск фальсифицированной продукции. Это компании "Молпромсервис", "Молочная индустрия", "Монолит".

Принятые Управлением организационные и практические меры во взаимодействии с другими заинтересованными ведомствами привели к снижению удельного веса проб молока и молочных продуктов, не соответствующих по показателям фальсификации, с 17,5 процента в 2015 году до 3,2 процента за одиннадцать месяцев текущего года.

Какие "простудные" вирусы ожидают самарцев этой зимой и как прошла кампания вакцинации против гриппа? Хватило ли вакцины, многие ли прививаются на свои средства?

Светлана Архипова: Этой зимой, по прогнозам ВОЗ, в северном полушарии будут циркулировать три штамма гриппа. Не стану утомлять экзотическими названиями, скажу лишь, что два из них ранее широко у нас не встречались и иммунитет к ним у россиян, самарцы, конечно же, в их числе, не сформирован. Также ежегодно в эпидемический сезон отмечается циркуляция вирусов негриппозной этиологии - парагриппа, рино- и аденовирусов.

Наиболее эффективным средством защиты от вируса гриппа и вызываемых им осложнений является вакцинация. Все противогриппозные вакцины готовятся из актуальных штаммов вирусов, рекомендуемых ежегодно ВОЗ, и обновляются каждый год. Иммунизация населения осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, а также средств работодателей.

В Самарскую область за счет средств федерального бюджета поступило 464 тысячи доз вакцины для иммунизации детей, больше 111 тысяч доз - для взрослых. Таким образом, на 7 декабря прививки против гриппа получили 49,4 процента населения региона. Это хороший уровень защиты.

Не праздный совет

В новогодние праздники много блюд обычно готовят впрок, чтобы не отвлекаться на стояние у плиты: запеченное мясо и рыбу, салаты, заливное, студень... И если нарушена технология их приготовления (например, сырые и готовые продукты резали на одной разделочной доске, недостаточная тепловая обработка) и правила хранения - могут возникнуть пищевые отравления. Поэтому готовить салаты, изделия из рубленого мяса, студень нужно в таком количестве, чтобы съесть их за сутки, при комнатной температуре на праздничном столе салат "живет" и того меньше, не более двух часов.

Если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо прокипятить или прожарить.

Не только в праздники, но и в будни не следует покупать консервы домашнего приготовления, а также кустарно изготовленную вяленую, соленую и сушеную рыбу, соленое и копченое сало, мясные деликатесы и консервированные грибы в герметичной таре. Они могут стать причиной ботулизма.

Алкогольные интоксикации и отравления - другой нежелательный спутник долгих застолий. Если человек не представляет себе праздника без алкоголя, то нужно хотя бы пить в умеренных дозах напитки, приобретенные в специализированных отделах. И здесь действует еще одно правило - надо есть и запивать (чтобы алкоголь чрезмерно не раздражал желудок и медленнее всасывался в кровь), а не пить и закусывать, как это принято обычно.