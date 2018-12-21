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21.12.2018 21:19
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Тарасова: Медведева взрослеет у нас на глазах

Текст: Данила Жиляев

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление двукратной чемпионки Европы и мира, двукратного призера Олимпиад Евгении Медведевой на чемпионате России в Саранске. Тарасова подчеркнула, что спортсменка переживает непростой период и взрослеет.

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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"Женя взрослеет у нас на глазах, у нее очень сложный период в жизни, - сказала Татьяна Анатольевна в эфире Первого канала. - Неуверенность может идти от всего - от того, что приехала из Канады... Но это спорт. Не нужно думать о том, выиграет она или не выиграет".

Медведева неудачно выступила в короткой программе, допустим падение на двойном акселе и сделав ошибку на втором прыжке в каскаде. В итоге она стала лишь 14-й. Вместе с тем Женя нашла в себе силы поблагодарить болельщиков.

"Сегодня я обрела веру в себя и в то, что все будет хорошо, - обратилась она к поклонникам в разделе Stories своего Instagram. - С поддержкой, которую вы мне даёте, иначе быть не может. Поэтому я абсолютно уверена, что со всем справлюсь".

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Приволжье Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Саранск
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