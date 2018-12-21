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21.12.2018 16:05
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Татьяна Тарасова и Александр Горшков получили Ордена Славы Мордовии

Текст: Валентина Зотикова (Саранск)
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков и генеральный директор ФФККР Александр Коган награждены Орденами Славы Мордовии III степени.
Фото: Пресс-служба главы РМ Фото: Пресс-служба главы РМ
Фото: Пресс-служба главы РМ

Республиканские награды знаменитой наставнице российских фигуристов и руководителям Федерации были вручены на состоявшейся накануне торжественной церемонии открытия Чемпионата России по фигурному катанию. Таким образом руководство Мордовии отметило их вклад в развитие этого вида спорта в регионе.

- Мы каждый раз приезжаем сюда, как к себе домой. Мы очень любим ваш город – и хотим, чтобы вы полюбили выходящих на лед спортсменов, - заметила Татьяна Тарасова, обращаясь к зрителям.

Фото: Николай Гагарин/РГ
Саранск в третий раз принял чемпионат России по фигурному катанию

Напомним, что национальное первенство сильнейших фигуристов страны столица Мордовии принимает уже в третий раз. Ранее Чемпионат России проходил здесь в 2010-м и 2011 годах. В прошлом сезоне в Саранске состоялось первенство РФ среди юниоров, а несколько лет назад здесь были организованы международный турнир «Мордовский орнамент» и юниорский этап Гран-при.

Фигурное катание в регионе начали развивать лишь десять лет назад. Результат уже налицо: один из воспитанников саранской школы фигурного катания Вячеслав Катичев участвует в Чемпионате России. Для развития этого вида спорта в республике созданы все условия. В регионе действуют восемь крытых ледовых арен. Скоро появится еще одна - в универсальном спортивном зале Саранска: его трибуны будут вмещать около 8000 человек.

- В 2019 году мы будем проводить соревнования уже в новом дворце. И я вас всех приглашаю в гости! – заявил глава РМ Владимир Волков.
 

Спорт Фигурное катание Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Мордовия Республика Мордовия
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