В Торгово-промышленной палате (ТПП) Российской Федерации состоялось заседание делового совета "Россия - Нигерия", в котором принял участие Дмитрий Осипов, генеральный директор одного из крупнейших мировых производителей калия - ПАО "Уралкалий".

Дмитрий Осипов: "Уралкалий" рассматривает Нигерию как очень перспективный рынок, где мы могли бы реализовать целый ряд мероприятий для обеспечения мировой продовольственной безопасности. Фото: ПАО "Уралкалий"

В ходе заседания Дмитрий Осипов как действующий председатель делового совета ТПП РФ и Адетокунбо Кайоде, занимающий должность президента торгово-промышленной палаты Абуджи - столицы Федеративной Республики Нигерия, подписали соглашение о взаимодействии, направленное на расширение и развитие делового сотрудничества между российскими и нигерийскими предпринимателями.

- Деловой совет предоставляет компаниям двух стран, вне зависимости от формы собственности, дополнительную возможность для расширения и диверсификации взаимодействия в деловой сфере, включая совместные инвестиционные и бизнес-проекты, и "Уралкалий" не является исключением, - отметил генеральный директор ПАО "Уралкалий", председатель делового совета "Россия - Нигерия" ТПП РФ Дмитрий Осипов. - Мы рассматриваем Африку и, в частности, Нигерию как очень перспективный рынок, где могли бы реализовать целый ряд мероприятий для обеспечения мировой продовольственной безопасности.

Деловой совет "Россия - Нигерия" ТПП РФ создан с целью обеспечения конструктивного диалога предпринимательских кругов двух стран, заинтересованных в развитии российско-нигерийского делового сотрудничества, а также в усилении роли представителей бизнес-сообщества России при определении и реализации государственной политики в области российско-нигерийских экономических связей.

Среди основных задач, стоящих перед организацией, - установление контактов и совместная работа с общественными объединениями России и Нигерии, занимающими активную позицию по вопросам двустороннего торгово-экономического сотрудничества, в том числе оказание информационных услуг и консультационной поддержки предпринимателям двух стран.

В настоящее время в состав совета входят более 30 российских предприятий, работающих в производственной и торгово-экономической областях.

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