В Оренбуржье возбудили дело после избиения подростка полицейскими

По размещенному в СМИ видео избиения 13-летнего подростка в Оренбургской области возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.



Следователи СКР допрашивают сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орское», мать подростка и очевидцев задержания pic.twitter.com/JcYAzz7ULh — Следственный комитет (@sledcom_rf) 21 декабря 2018 г.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками отдела по контролю на оборотом наркотиков межмуниципального отдела МВД "Орское" возбуждено в Оренбуржье. Поводом к этому стали размещенные в местных СМИ и социальных сетях видеоролик и информация об избиении полицейскими 13-летнего подростка.

Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет по региону Кроме того, с заявлением в следственные органы о применении к ее сыну физической силы сотрудниками полиции обратилась орчанка.

По данным следствия, инцидент произошел днем 14 декабря в Орске при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении местного жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. Возле припаркованного на улице Горького автомобиля Nissan Teana полицейские незаконно применили физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья в отношении фигуранта, его знакомого и 13-летнего пасынка.

- Следователи допрашивают руководителей и сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России "Орское", мать подростка, очевидцев задержания, - уточнили в СУ СК РФ по Оренбургской области.

Расследование уголовного дела продолжается.