Любая бизнес-модель построена так, чтобы извлекать максимальную экономическую выгоду. Так учат книжные постулаты. Социальная ответственность, казалось бы, с трудом вписывается в эту логику, поскольку так или иначе забирает у компании часть ресурсов. Но жизнь намного многограннее, чем параграфы по экономической теории. По-настоящему эффективный бизнес тратит на благотворительность часть чистой прибыли и реализует масштабные социальные проекты, не считая налоги, зачисляемые в бюджет.

Памятник токарю

Недавно в Пензе появился первый памятник, посвященный человеку рабочих профессий. Пахари, воины, даже ювелиры, отлитые в металле и высеченные из камня, были, а вот люди труда, которые за станком в буквальном смысле слова куют стабильность и мощь региона, почему-то не попадали в поле зрения скульпторов.

Эту несправедливость решили исправить. В Заводском районе Пензы, где исконно зародилась местная промышленность, по инициативе генерального директора компании "СтанкоМашСтрой" Олега Кочеткова установили памятник токарю. У него даже есть реальный прототип - Виктор Кондрашин, который полвека проработал за одним из первых в городе токарным станком. Он со знанием дела разглядывает заготовку на своем рабочем месте. Кстати, токарный станок изготовлен в реальную величину, все механизмы движутся, что вызывает немало восторга у ребятишек, облюбовавших памятник.

Рядом появился сквер со скамейками и даже постоянным мощным сигналом Wi-Fi. Это место быстро стало притяжением для жителей округи и получило название Сквер машиностроителей. Так на пустом месте появилась городская достопримечательность, как сейчас говорят, комфортная городская среда, при этом бюджету это не стоило ни копейки. Все расходы взяла на себя компания "СтанкоМашСтрой", производственные помещения которой и офис расположены неподалеку от сквера.

С чистого листа

Пенза никогда не ассоциировалась со станкостроением. Скорее, на слуху были местные оборонно-промышленные заводы и научно-исследовательские институты. Но время формирует новые вызовы. Зачастую режущие слух термины: "импортозамещение", "экспортоориентированность", "инновационность" удивительным образом встраиваются в четкую логику бизнеса. И происходит это не где-нибудь в хайп-процессах или облачных цифровых сервисах, а на земле, в суровой для непосвященных промышленной среде.

За последние пять лет общего тихого кризиса пензенская компания "СтанкоМашСтрой" нарушила общий тренд и заявила о себе так громко, что уже ни одно отраслевое событие не обходится без экспертного участия специалистов "СтанкоМашСтроя".

Выросшее из бизнес-идеи станкостроительное предприятие обрело контуры холдинга со всей его многозадачностью. В прошлом году оно вступило в клуб миллиардеров, преодолев этот, скорее, психологический рубеж по объемам полученной выручки и продемонстрировав темпы роста более 140 процентов к 2016 году. По данным ассоциации Станкоинструмент, "СтанкоМашСтрой" входит в пятерку ведущих российских производителей по количеству выпускаемых станков в год.

Новая планка

В уходящем году была взята еще одна планка. По предварительной оценке, объем произведенного металлорежущего оборудования вырастет на 25 процентов и превысит 250 станков собственного производства за год. При этом прирост токарных станков с ЧПУ произошел не на единицы, а ровно в три раза.

- Неминуемо производственные успехи сопровождаются и ростом социальной ответственности перед коллективом, перед регионом, - говорит генеральный директор компании "СтанкоМашСтрой" Олег Кочетков. - Компания перечислила в консолидированный бюджет около 50 миллионов рублей за год в виде налогов и сборов. Это ожидаемый вклад производственных активов компании. При всей значимости этой суммы главным показателем является эффективность каждого рабочего места, созданного в компании. По этому показателю у нас конкурентов практически нет. На каждого работающего приходится без малого полмиллиона рублей налогов и сборов в год. Треть этой суммы - взносы во внебюджетные фонды от заработной платы.

Кстати, достойный уровень зарплаты на производстве - это тоже про социальную ответственность бизнеса. На сегодняшний день на предприятии она составляет более 50 тысяч рублей в месяц, это в полтора раза больше, чем в среднем по региону.

Комфортные условия труда и безопасность производства - одни из главных приоритетов станкостроителей. Компания предоставляет своим работникам дополнительное медицинское страхование, социальные льготы, поэтому при трудоустройстве на каждую позицию проводится конкурсный отбор. Здесь четко работает принцип: результат создает каждый работник, а задача компании - стимулировать рост его производительности.

Амбиции растут

"СтанкоМашСтрой" ставит амбициозные задачи по дальнейшему завоеванию как внутреннего, так и внешнего рынков, постоянно инвестируя в собственное развитие. Инвестиции в производство на протяжении последних лет стабильно составляют более 15 процентов от годового оборота.

В этом году завершается возведение второго производственного корпуса, где планируется выпуск токарных обрабатывающих центров с улучшенными характеристиками. И уже в начале следующего года цех планируют ввести в эксплуатацию, а к концу 2019 года ожидается завершение строительства третьего производственного корпуса. Проект претендует на самый высокий показатель фондоотдачи. Это позволит значительно увеличить объемы выпускаемой продукции.

В планах компании - объединить предприятия-партнеры в региональный станкостроительный кластер, чтобы решать совместно общие задачи и более рационально подходить к вопросу производственной межзаводской кооперации. В рамках кластера будет функционировать научно-технологический центр развития компетенций, что позволит в перспективе достичь ста процентов по локализации компонентной базы и полной импортонезависимости.

Российские регионы испытывают потребность в новом станкостроительном оборудовании. В начале декабря в Казани прошли сразу два крупных промышленных форума - 18-я международная специализированная выставка "Машиностроение. Металлообработка. Казань" и 13-я специализированная выставка "TechnoСварка". В них принимали участие более 160 компаний из 14 стран мира. Осматривая стенды участников выставки, президент Республики Татарстан Рустам Минниханов обратил внимание на токарное оборудование пензенского производства. На выставке был представлен новый обрабатывающий центр СТ25.

Цифра

423 тысячи рублей налогов и сборов с каждого работающего уплатила компания "СтанкоМашСтрой" в 2018 году.

Актуально

Экспорт - отдельная тема для разговора. Если сейчас многими несырьевыми экспортерами обсуждаются вопросы преодоления пятипроцентного уровня поставок от произведенной продукции за рубеж, то "СтанкоМашСтрой" уже экспортирует 15 процентов всех своих станков. География поставок впечатляет - от Ирландии до Монголии. Не за горами то время, когда российские станки отправятся на предприятия западного полушария. В сентябре в Чикаго состоялась крупная выставка станкостроения, где впервые за много лет были представлены станки российского производства. Гости и участники выставки проявили огромный интерес к данному оборудованию. Число стран, импортирующих пензенское металлорежущее оборудование, уже приближается к двум десяткам, и среди них признанные мировые лидеры, в частности Германия - самый массовый сегмент европейского рынка "СтанкоМашСтроя".