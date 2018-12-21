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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове 20 тысяч человек вторые сутки остаются без отопления

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове в центре города 15 жилых домов вторые сутки в морозную погоду остаются без отопления.

Фото: depositphotos.com
В Барнауле из-за аварии без тепла остались более 11 тысяч человек

Вчера ряд кварталов в центре Саратова остались без отопления из-за аварии на теплотрассе. В зоне ограничения теплоснабжения оказалось 15 жилых домов, 12 объектов социальной сферы, а также различные организации, учреждения, магазины. По данным теплоснабжающей организации "Т Плюс" ремонтные работы велись на пересечении улиц Мясницкой и Зарубина, завершить их планировалось к 6 часам утра пятницы. Там, где возможно, работники тепловых сетей обещали организовать отопления домов по резервным схемам.

Однако, по данным пресс-службы администрации Саратова, в пятницу при восстановлении параметров теплоснабжения было обнаружено еще одно повреждение на трубопроводе.

В настоящее время в мэрии собралась комиссия по ЧС. По последним данным в домах, оставшихся без отопления, проживает 20 тысяч человек.

Как сообщает пресс-служба администрации города, глава Саратова Михаил Исаев дал поручение своему заместителю, представителям районной администрации, а также сотрудникам соцсферы провести поквартирный обход оставшихся без тепла домов.

- При необходимости семьи с маленькими детьми и пожилые люди, проживающие в домах, попавших в зону отключения, будут обеспечены приборами обогрева, - рассказали в городской администрации.

- Энергокомпания приносит извинения за доставленные неудобства. Работы будут вестись до их полного завершения. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, - сообщается на сайте предприятия.

В Саратове в настоящее время 19 градусов мороза.

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