В Уфе открылась выставка "Арсенал русских царей и императоров"

Все экспонаты новой выставки, открывшейся в Башкирском государственном художественном музее им. М. В. Нестерова, бесценны. Это предметы из государевой казны XVII века и арсенала российских самодержцев XVIII столетия, хранящиеся в Музеях Московского Кремля. Многие из них не имеют аналогов в других музейных собраниях.

Созерцание экспонатов вызывает радость узнавания - ну как же, ведь мы не раз видели что-то похожее в исторических фильмах! - и тут же сменяется осознанием того, что в кино-то была бутафория, а здесь - подлинные раритеты.

- Оружие, доспехи и конское убранство играли значимую роль в разнообразных аспектах жизни двора - от коронаций и парадных смотров до военных походов и охоты, - рассказывает автор концепции выставки, научный сотрудник Музеев Московского Кремля, кандидат исторических наук Федор Панфилов. - Оружейное собрание монарха, пополнявшееся как за счет дипломатических даров, так и благодаря работе придворных мастерских, демонстрировало его могущество и статус. Парадное конское убранство было важной частью церемониала, который оставался неизменным и являлся обязательной составляющей жизни двора и быта русского монарха.

У каждого экспоната - своя "биография". Есть среди них и именные: например, парадная булава из постоянной экспозиции Оружейной палаты.

Также есть предмет, который демонстрируется публике впервые, - ружье, изготовленное венским мастером. Помимо необычной конструкции, его отличает гравировка на замке с сюжетом из Ветхого Завета.

Особое место в коллекциях монархов XVII-XVIII веков занимало восточное вооружение. В собрании Петра I, например, была турецкая сабля с клинком из булатной стали, которую сейчас можно увидеть в музее им М.В. Нестерова. Здесь же представлен один из самых ценных и редких объектов - подаренный в свое время послом иранского шаха царю Алексею Михайловичу булатный клинок работы иранского мастера. Таких в мире сохранилось всего несколько.

На выставке представлено восточное, западноевропейское и русское парадное конское убранство - воплощение богатства и власти

Некоторые вещи выглядят парадными, как, скажем, немецкий палаш, украшенный рубинами, бирюзой, кораллом, но при всей декоративности он боевой, как и пара английских пистолетов. Впрочем, сегодня мы справедливо воспринимаем подобные предметы как произведения искусства и исторические реликвии, связанные с именами великих правителей России. Как иначе смотреть, например, на кортик из оружейного собрания Петра I, палаш, "участвовавший" в коронации Екатерины I, гвардейскую шпагу времен Анны Иоанновны или тульские пистолеты с вензелями Елизаветы Петровны?

Кроме того, на выставке представлено восточное, западноевропейское и русское парадное конское убранство - воплощение богатства и власти. Так, один из этих экспонатов содержит вещь, характерную только для московской традиции, - гремячую цепь: при движении серебряная цепь из крупных звеньев, скрученных восьмерками, производила звон, от которого лошади пританцовывали. Другой комплект демонстрирует новые (для времени изготовления) минералы, которые добывались в России, в частности, уральский лазурит.

Выставка показывает две эпохи в истории Оружейной палаты и Музеев Московского Кремля, потому что в 1810 году собрание из нескольких императорских коллекций передается из Петербурга в Оружейную палату.

В собрании Музеев Московского Кремля хранятся уникальные произведения искусства, бесценные сокровища многовековой культуры России. Обеспечить массовый доступ к этим памятникам - важная задача. И проведение компанией "Транснефть" и Музеями Московского Кремля целого ряда совместных мероприятий дает достойные результаты. Символично, что выставка "Арсенал русских царей и императоров" представлена в столице Башкортостана - республики с богатейшей культурой и историей, расположенной на стыке Востока и Запада. В деятельности "Транснефти" Башкортостан занимает особое место: здесь были построены первые нефтепроводы, с которых, собственно, и началась история системы магистрального нефтепроводного транспорта в стране. В Уфе находится одно из крупнейших подразделений компании - АО "Транснефть - Урал", четыре крупных филиала которого действуют в республике. Так что Башкортостан - это регион активного присутствия компании, ее интенсивной и многопрофильной работы. В том числе, как показывает выставка, и работы культурной.

Экспозицию невозможно осмотреть на бегу, она требует вдумчивого созерцания. И не исключено, что кто-то захочет узнать об отдельных предметах и событиях, с ними связанных, подробнее. Впрочем, у посетителей есть возможность вернуться в музей им. М. В. Нестерова не раз - выставка продлится до 10 марта 2019 года.

Мнение

Ольга Соснина, кандидат искусствоведения, руководитель отдела развития и взаимодействия с партнерами Музеев Московского Кремля:

- Музей не так часто вывозит свои драгоценные экспонаты, но благодаря общей культурной политике, поддержке нашего стратегического партнера - компании "Транснефть" - мы можем делать это теперь по-царски. Нас не ограничивают очень высокие страховые оценки, а у региональных музеев нет ограничений по требованиям к экспонированию. Поэтому можно быть уверенными, что вслед за этой выставкой в Уфу приедут и другие. Все вместе мы делаем одно большое дело - и духовное, и культурное, и политическое, ведь все экспонаты - часть политики прошлого, дипломатические дары, памятные вещи, за которыми стоят важные события и исторические личности. Все это делает нашу жизнь прекраснее.

Компетентно

Тимур Безымянников, генеральный директор АО "Транснефть - Урал":

- Выставка приурочена к двум знаменательным датам - 25-летию компании "Транснефть" и 100-летию Республики Башкортостан. Компания является одним из локомотивов экономики и прекрасно понимает свою ответственность перед обществом, активно занимается благотворительностью. Одним из крупных мероприятий стало проведение выставки экспонатов из Музеев Московского Кремля в регионах присутствия. Не каждый житель республики может посетить московские музеи, поэтому выставка "Арсенал русских царей и императоров" приобретает особый смысл. В сжатые сроки в музее им. М. В. Нестерова были созданы условия для демонстрации и сохранности ценнейших экспонатов: при поддержке "Транснефти" здесь установлены витрины, отвечающие всем требованиям по безопасности, которые теперь останутся в собственности музея.

Очень много специалистов, руководителей нашей компании и отрасли вышли из Башкирии, где проложены первые трубопроводы в стране. Наше предприятие - старейшее в системе, оно отметило 70-летие. Эта связь, а также возможность приобщить земляков к истории нашей страны, очень важны для "Транснефти" как социально ориентированной компании.

Цифра

59 предметов составляют экспозицию выставки.