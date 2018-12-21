Свыше 260 поправок внесли депутаты Законодательного собрания Новосибирской области ко второму чтению проекта закона "Об областном бюджете Новосибирской области на 2019-го и плановый период 2020-2021 годов". Сегодня, 21 декабря, депутаты рассмотрят проект бюджета в третьем чтении.

Как отметил спикер регионального парламента Андрей Шимкив, все профильные комиссии и фракции конструктивно поработали над документом, прежде чем он был вынесен на сессии.

- Поправок поступило очень много. И то, что сегодня, в ходе 36-й сессии заксобрания, все прошло без вопросов, означает одно - предварительно проведена большая работа. В комитетах шли обсуждения и дебаты по каждому пункту. Конечно, депутатов интересуют в первую очередь свои округа. Поэтому мы проводили встречи с городскими и сельскими депутатами, на которых совместно с министрами, специалистами правительства региона рассмотрели возможности для выполнения наказов. Были найдены решения: где-то будут добавлены средства на завершение работ, где-то начато новое, - прокомментировал результаты голосования Андрей Шимкив.

Председатель комитета заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов особо важными считает поправки, которые касаются обеспечения населения области чистой водой - на эти цели в проекте бюджета заложено 200 миллионов рублей. На благоустройство Новосибирска решено выделить 270 миллионов рублей, 739 миллионов - на реализацию нацпроектов, 350 миллионов - на проведение ремонтных работ в школах и больницах, а также реставрацию мемориального комплекса "Монумент славы". Заксобрание поддержало инициативу группы депутатов по Мошковскому району, и свыше 340 миллионов рублей будет направлено на строительство и реконструкцию физкультурно-оздоровительных учреждений в районах области.

Еще один блок поправок затронул распределение депутатского фонда и выделение десяти миллионов рублей на доставку товаров первой необходимости в удаленные поселения. Представители фракций отметили, что ко второму чтению проект бюджета на 2019 год стал более социально ориентированным.

- Произошло смещение акцента с выделения средств на решение социальных проблем - так, например, были учтены затраты на реализацию программы "Чистая вода", - заметила депутат фракции ЛДПР Дарья Украинцева.

По словам руководителя фракции "Единая Россия", первого вице-спикера заксобрания Андрея Панферова, при обсуждении проекта бюджета было понимание между членами правительства и депутатами. Консолидированную поддержку проекту главного финансового документа оказала и фракция КПРФ. Фракция "Справедливая Россия" также поддержала коллег по этому вопросу.

Комментируя проект бюджета-2019, губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал значимым принятие законопроекта, который позволит передать часть норматива доходов от упрощенной системы налогообложения в бюджеты городских округов и муниципальных районов.

По оценке регионального министерства финансов и налоговой политики, общий объем отчислений по налогам, взимаемым с применением упрощенной системы налогообложения, оценивается почти в 1,6 миллиарда рублей. Как считает спикер заксобрания Андрей Шимкив, благодаря этому у глав муниципалитетов появится стимул для развития малого и среднего бизнеса, который в основном и является плательщиком "вмененки".

Между тем

Депутаты заксобрания области в двух чтениях приняли законопроект, который предусматривает выделение земли без торгов тем застройщикам, кто обязуется выделять квартиры муниципалитету для расселения ветхого и аварийного жилого фонда.

- Проблемы обманутых дольщиков и расселения граждан из ветхого и аварийного жилья, к сожалению, в нашем регионе стоят очень остро. Принимаемый закон необходим для быстрого решения вопроса, чтобы не уходить в долгие процедуры торгов. Он нацелен на решение социальных задач, - подчеркнул Андрей Шимкив.

Законом предусмотрены обязательные условия для застройщиков. Во-первых, строительные компании обязаны вести комплексную застройку и сдавать не менее десяти тысяч квадратных метров жилья. Во-вторых, не менее шести процентов построенного застройщик должен передать властям для расселения ветхого и аварийного жилья. Ранее расселение из ветхого фонда велось только за счет федерального бюджета.