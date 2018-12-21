Новосибирец Александр Молодин отстаивает историческую справедливость. Два года назад он получил премию Гавайского исторического фонда и вошел в местный совет по сохранению Русской Елизаветинской крепости. В прошлом году принимал участие в торжествах по случаю двухсотлетия этой исторической достопримечательности острова Кауаи. Как ни удивительно, архипелаг, расположенный в самом центре Тихого Океана, мог в свое время войти в состав Российского государства, но император Александр I решил, что столь отдаленные территории "не могут принесть России никакой существенной пользы". Тем не менее на Гавайях были построены три русских крепости, одна из них была названа в честь императрицы Елизаветы.

Но теперь, когда российско-американские отношения резко ухудшились, местные горе-патриоты требуют убрать из названия исторической достопримечательности слово "русская".

Совсем недавно двухсотлетие русской крепости в североамериканском штате отмечали масштабно, более сотни экспертов в рамках специально организованного форума обсуждали историческую значимость российского присутствия на Гавайях и вопросы сохранения достопримечательности. Тогда же было решено превратить руины форта в действующий историко-культурный центр, и в немалой степени это заслуга Александра Молодина.

Сотрудник Новосибирского университета архитектуры и дизайна вместе с американским коллегой Питером Миллсом создали трехмерную модель Русской Елизаветинской крепости. Теперь благодаря очкам виртуальной реальности можно увидеть, как выглядели укрепления, построенные в начале XIX века, когда райский уголок в Тихом океане чуть было не стал частью Российской империи.

Незадолго до 1816 года на Гавайском архипелаге случилось что-то вроде кратковременной гражданской войны: благодаря поставкам американского оружия правитель Камеамеа I поочередно захватил власть на каждом из островов, свергнув местных королей. Кауаи остался последним оплотом независимости благодаря тому, что находится на достаточном удалении от основной группы островов.

- Камеамеа уже было собрался отправиться на завоевание единственного непокоренного участка архипелага, но ему помешал сильный шторм. Вскоре он вновь собрался плыть на Кауаи, но тут в его войске началась эпидемия. Решив, что сами боги противятся завоеванию последнего острова, Камеамеа на какое-то время отказался от своих милитаристских планов, - поясняет Александр Молодин.

Король непокоренного острова Каумулали сумел воспользоваться этой передышкой. Для начала по его приказу был конфискован корабль "Беринг" Российско-Американской компании, вставший у берегов острова на якорь для пополнения запасов воды и продуктов. На выручку морякам компания отправила другой корабль под командованием Георга Шеффера - немца, которого после многих лет русской службы, все звали Егором Николаевичем. Русские готовилась отбить конфискованное судно, но все закончилось миром: Каумулали с готовностью вернул корабль и попросил защиты от грозного Камеамеа и его американских покровителей.

В течение нескольких месяцев Георг Шеффер делал все, чтобы укрепить российское присутствие на острове, даже переименовал одну из местных рек в Дон, а вожди туземцев получили русские фамилии - Платов, Воронцов. К 1817 году по инициативе Шеффера было построено три форта. Два из них представляли собой земляную насыпь с деревянными укреплениями, они были названы в честь правящего императора Александра I и героя Отечественной войны полководца Барклая-де-Толли. Главная же крепость - Елизаветинская - была окружена каменными стенами, на ее территории располагалось несколько построек, а в центре развивался российский триколор.

- Тогда же Каумулали подписал соглашение о вхождении в состав Российской империи, это означало, что американцы уже не смогли бы ступить на остров без последствий, - отмечает Александр Молодин. - Но в конечном итоге Александр I, в связи с тем, что между Россией и США тогда были крепкие дружеские отношения, отказался от идеи включения Гавайев в состав империи. Через какое-то время остров с его русскими крепостями и плантациями был аннексирован Камеамеа I.

Сейчас сложно представить, чем могла бы обернуться эта история, если бы не позиция российского императора. Однако, по словам Александра Молодина, сейчас власти Гавайских островов собираются переписать историю, чтобы стереть все следы русского присутствия на Кауаи. Предлагаемое название Па'ула'ула о Хипо можно перевести как "королевские стены". Но даже если упоминание Елизаветы останется в названии достопримечательности, очень скоро все забудут, что речь идет именно о российской императрице.

Новосибирец и председатель Координационного совета организаций российских соотечественников США Елена Брэнсон составили петицию против переименования, и под ней подписались уже полторы тысячи человек. Тем не менее идею смены таблички лоббируют на достаточно высоком уровне. И все же сторонники сохранения российского наследия на Гавайях намерены стоять на своем до конца и обещают сделать все возможное, чтобы история в очередной раз не была переписана.