Развивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью - такая задача, наряду с импортозамещением и уходом от сырьевой зависимости, стоит перед экономикой страны.

Выступая перед Федеральным Собранием, президент России поручил правительству поддержать отечественных производителей, работающих на внешних рынках, чтобы довести объем экспорта машиностроительной продукции до пятидесяти миллиардов рублей в год, а услуг - до ста миллиардов. Свой вклад в достижение этой цели может внести малое и среднее предпринимательство (МиСП), но раскрыть его экспортный потенциал мешает ряд проблем. Их решением сегодня занимаются как на федеральном уровне, так и в регионах.

От контактов - к контрактам

Пожалуй, основная проблема - информационная. Часто предприниматели, заинтересованные в поиске рынков сбыта и надежных партнеров за рубежом, не знают, где получить необходимые начинающим экспортерам консультации. При этом они слабо представляют возможности государственной поддержки либо не верят в ее эффективность. Между тем деятельность таких организаций как Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (далее - Центр поддержки экспорта или ЦПЭ) говорит об обратном.

ЦПЭ готов оказать начинающим и наращивающим бизнес небольшим экспортно ориентированным предприятиям региона диверсифицированный спектр услуг, включающий консультирование, обучение, помощь в участии в зарубежных выставках и бизнес-миссиях, патентование, защиту интеллектуальной собственности. С прошлого года в этот список вошли также сертификация товаров и услуг при выходе на зарубежные рынки, перевод содержания сайтов и маркетинговых материалов на английский язык, патентование полезных моделей и патентный поиск.

Центр поддержки экспорта использует в своей работе лучшие отраслевые практики - как местные, так и всероссийские и международные. Подготовив на семинарах начинающего экспортера, специалисты центра помогают ему найти рыночную нишу и потенциальных партнеров за рубежом. Для этого проводятся маркетинговые исследования. Потом контакты переходят из теоретической плоскости в практическую: участники бизнес-миссий напрямую общаются с зарубежными коллегами и заключают взаимовыгодные сделки. В итоге новосибирские предприниматели получают желанные контракты, экономя время и деньги.

В своей работе ЦПЭ сотрудничает с обособленным подразделением Российского экспортного центра в Новосибирске, торговыми представительствами РФ за рубежом.

Открывая Азию

В прошлом году в выставках, бизнес-миссиях, встречах, семинарах, конференциях и других мероприятиях, организованных Центром поддержки экспорта Новосибирской области, принял участие 701 уникальный субъект МиСП. Темами семинаров стали, в частности, таможенное и валютное регулирование, оформление внешнеторговых сделок, международная логистика, нюансы выхода на рынок отдельных регионов и стран, защита интеллектуальной собственности. Специалисты ЦПЭ организовывали круглые столы, переводили маркетинговые материалы и сайты на английский язык, занимались патентованием продукции. Конкретные результаты этой работы - около сотни внешнеторговых контрактов, заключенных более чем сорока новосибирскими участниками ВЭД.

За десять месяцев 2018 года двенадцать новосибирских компаний при помощи Центра поддержки экспорта прошли сертификацию для продвижения своей продукции за рубежом. Было организовано шесть прямых и столько же реверсных бизнес-миссий (их участники оплачивают лишь дорогу туда и обратно, питание и проживание, остальные расходы несет государство в лице ЦПЭ). Делегации новосибирских предпринимателей посетили Казахстан, Азербайджан, Вьетнам, Китай, Узбекистан, Германию, участвовали в ярмарках в Гуанчжоу, Шанхае, Улан-Баторе. В Новосибирске побывали целевые бизнес-миссии из Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Кореи, Германии, Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы. На проходивший 21-22 ноября Новосибирский торговый форум приехали делегации из четырех стран ЕАЭС.

Большое внимание специалисты Центра поддержки экспорта уделяют "юго-восточному вектору" сотрудничества, включая Китай, Монголию, Вьетнам, Камбоджу и Мьянму. Рынки этих стран сегодня привлекательны для экспортеров, в том числе российских, и новосибирский бизнес может найти здесь партнеров - прежде всего в поставках сельскохозяйственной и пищевой продукции.

Стопроцентный результат

Что дает участие в бизнес-миссиях, организованных ЦПЭ? Вот несколько примеров.

"Когда к нам стали проявлять интерес китайские партнеры, мы решили принять участие в Первой китайской международной ярмарке импортных товаров в Шанхае, - вспоминает заместитель генерального директора ООО "ТРИМЭКС" Олеся Марьясова. - Узнали, что Центр поддержки экспорта формирует новосибирскую делегацию, присоединились к ней и не жалеем об этом. Благодаря помощи ЦПЭ, китайского представительства Российского экспортного центра и торгпредства РФ в КНР у компании появилась масса новых предложений о сотрудничестве".

"Когда встал вопрос об увеличении объемов производства, решили начать разработку китайского рынка, - говорит директор ООО "Иван-Да" Дмитрий Балашов. - От коллег узнали, что Центр поддержки экспорта готовит бизнес-миссию с посещением крупнейшей импортной ярмарки в Китае. Через ЦПЭ нам заранее подобрали восемь партнеров. Помощь ЦПЭ в участии в тематических выставках и бизнес-миссиях в Китае нам еще пригодится".

В августе 2018 года Центр поддержки экспорта организовал визит новосибирских производителей в Хошимин, а в ноябре состоялась реверсная бизнес-миссия из Вьетнама.

Две вьетнамские компании договорились о подписании внешнеторговых контрактов с новосибирскими компаниями "НКН" (поставки пшеницы и муки) и "Арес" (поставки органоминерального комплекса для растениеводства и животноводства).

"В отличие от России, азиатские рынки препаратов для растениеводства не так насыщены, - отметил директор ООО "Арес" Андрей Новиков. - Вьетнам очень перспективен для нас. Большое спасибо Российскому экспортному центру и Центру поддержки экспорта Новосибирской области за помощь и участие. Без них все было бы гораздо сложнее".

"Спрос на зерно внутри России очень нестабилен как по объемам, так и по цене, - добавляет замдиректора ООО "НКН" Юрий Кошкин. - Регулярные поставки во Вьетнам помогут новосибирским сельхозпроизводителям снизить риски. Огромная благодарность Центру поддержки экспорта НСО и АО "РЭЦ" за идеальную организацию бизнес-миссий и стопроцентный результат".

По словам руководителя Центра поддержки экспорта Новосибирской области Сергея Иванова, в 2019 году ЦПЭ планирует провести более тридцати выездных мероприятий, в числе которых - участие в международных выставках в России и за рубежом, а также бизнес-миссии.

Следует отметить, что в вопросах гос-поддержки центр считает приоритетом инновационные производственные компании, которые предлагают продукты, востребованные на международном рынке. Имеет значение и способность показать высокую рентабельность бизнеса и окупаемость проектов. Но при этом на поддержку могут претендовать все субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр. Почти все услуги (за исключением сертификации и патентования) центр оказывает бесплатно.

Комментарии

Елена Брагова, руководитель обособленного подразделения в Новосибирске АО "Российский экспортный центр" (ОП РЭЦ):

- Мы активно взаимодействуем с ЦПЭ в области оказания нефинансовых и финансовых услуг действующим и потенциальным экспортерам. Подбираем и готовим компании к бизнес-миссиям, участвуем в совместных мероприятиях по популяризации экспортной деятельности в регионе, проводим онлайн-семинары, совещания с профильными специалистами РЭЦ. Качество подготовки к бизнес-миссиям заметно улучшилось. Появились новые возможности - например, использование площадок зарубежных представительств РЭЦ для проведения встреч и переговоров, презентаций компаний, размещения пищевой продукции в дегустационно-демонстрационных павильонах. Увеличилось количество контактов на целевых рынках, иностранные партнеры выражают доверие организаторам, а, следовательно, и новосибирским компаниям, узнают регион. Количество компаний, обращающихся в центр, желающих работать в команде, также растет. Хотелось бы отметить и высокий уровень компетенций руководителя ЦПЭ - Сергея Анатольевича Иванова. Он, помимо своих основных обязанностей, является сертифицированным региональным тренером по образовательной программе Школы экспорта РЭЦ, проводит очные семинары для новосибирских компаний по вопросам экспортной деятельности.

Марина Глаголева, управляющий партнер ГК "Инновационная бизнес группа" (исполнитель мероприятий ЦПЭ):

- Система поддержки экспорта вышла на тот уровень, когда благодаря синхронным действиям всех ее элементов - Российского экспортного центра, торгпредств России в зарубежных странах, ЦПЭ, исполнителей-операторов - клиенты получают оптимальные условия доступа к потенциальным контрагентам за рубежом. ЦПЭ в этой системе опорный элемент. Центр накопил богатый опыт, установил широкие деловые контакты, заслужил доверие со стороны экспортеров, выстроил эффективные отношения с исполнителями-операторами. Наша компания сотрудничает с ЦПЭ с 2015 года, и в 2018-м мы совместно осуществляли достаточно сложные проекты. В частности, организовали бизнес-миссию во Вьетнам - для Новосибирской области это новый экспортный рынок. Были заключены предварительные соглашения, а в ходе реверсной бизнес-миссии в Новосибирск вьетнамцы ознакомились с производственными возможностями наших экспортеров и убедились, что можно выстраивать с ними долговременные стабильные отношения.

Галина Конева, руководитель проектов ООО "Леотек":

- С Центром поддержки экспорта Новосибирской области мы сотрудничаем четвертый год, организуя бизнес-миссии и участие новосибирских компаний в международных выставках. ЦПЭ рассматривает наши предложения, которые мы подаем на конкурс и, если находит их интересными, то включает в свой план мероприятий. Всегда чувствуется заинтересованность центра в организации мероприятий на высоком уровне, в том, чтобы ими было охвачено как можно больше предприятий региона. Важно, что представитель ЦПЭ сопровождает либо возглавляет новосибирскую делегацию за рубежом - это повышает ее статус и формирует доверительное отношение партнеров.

Центр координации поддержки экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области (структурное подразделение ГУП НСО "НОЦРПП"):



630099, г. Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 37/1, офис 300-1, тел. +7 (383) 203-46-76, e-mail: info@export54.ru, http://export54.ru





На правах рекламы