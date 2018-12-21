Мэр Анатолий Локоть: 2018-й для Новосибирска – год исторических решений

В 2018 году сделан важный шаг в вопросе урегулирования межбюджетных отношений между областью и городом, Президентом России принято решение об ускоренном развитии Новосибирского научного центра – Академгородка, в городе построено четыре школы – об этих и других важных вехах развития Новосибирска в 2018 году рассказал мэр Анатолий Локоть на итоговой пресс-конференции.

"Передача в бюджет Новосибирска 10 процентов норматива отчислений по упрощенной системе налогообложения, по которому в город поступят дополнительные средства (в 2019 году - 1,1 млрд рублей) - историческое решение. Оно демонстрирует, что мы - город и область - работаем вместе и нацелены на конструктивные взаимоотношения, на решение наших общих задач", - подчеркнул Анатолий Локоть.

По словам главы города, важным для Новосибирска в уходящем году стало решение Президента РФ о развитии Академгородка. "Мы начинаем реализацию программы развития Академгородка. Это даст новый импульс развитию научного центра Сибири - нашего достояния, - сказал мэр. - Со времен великих основателей мы второй раз приступаем к этой задаче, которая заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в него, чтобы научная молодежь не уезжала из города, страны".

Важный этап - начало подготовки к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года. "Это решение определяет не только итоги 2018 года, но и, что очень важно, является заделом на будущее. Мы нацелены на результат, уже проделана большая работа: подготовлена проектно-сметная документация новой станции метро, на выходе - документация по благоустройству прилегающей к ледовому дворцу спорта территории".

Новосибирск в уходящем году развивался по трем стратегическим направлениям - приоритетам, заявленным мэром: социальная и дорожно-транспортная инфраструктуры, зеленые зоны.

В этом году в городе возведено и реконструировано четыре школы: специальная (коррекционная) школа-интернат №37 в Железнодорожном районе на 220 мест; пристройка к школе №82 в Дзержинском районе на 472 места; школа №214 в микрорайоне "Весенний" на 1250 мест; пристройка к школе №183 в Кировском районе на 120 мест. Одновременно в 2018 году велось строительство еще нескольких школ в разных районах города: на ул. Титова в Ленинском районе на 1100 мест; на ул. Тюленина на 1100 мест; ведутся проектно-изыскательские работы по строительству школы на ул. Виктора Шевелева в Кировском районе на 1100 мест.

Кроме того, в 2018 году продолжалось строительство детских садов. С начала года стартовала новая федеральная программа, которая направлена на введение дополнительных ясельных мест для дошколят. Всего в течение двух лет планируется построить семь детских садов на 1105 мест (в том числе ясельных - 460 мест): это четыре детских сада и три пристройки для ясельных групп в действующих детсадах.

В числе крупных объектов 2018 года - объекты дорожно-транспортной инфраструктуры. "Мы открыли для движения дорогу на ул. Георгия Колонды. В следующем году, надеюсь, мы решим вопрос со строительство переезда на ул. Фадеева. В июле началось строительство дороги на ул. Титова", - отметил мэр Анатолий Локоть.

Самым знаковым из крупных объектов 2018 года стала обновленная Михайловская набережная. Завершен второй этап ее реконструкции. В этом году новосибирцы выбрали 10 общественных пространств для благоустройства. Так, уже в следующем году начнутся работы в сквере Монумента Славы.

Пресс-релиз предоставлен пресс-центром мэрии Новосибирска