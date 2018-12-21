Как поступить гражданину в случае несогласия с решением о группе инвалидности или разработанной индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида?

Действующее законодательство предусматривает право инвалидов обжаловать решения бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) в случае несогласия с ним.

Порядок обжалования решения бюро, главного бюро, Федерального бюро разъяснен в пункте VI постановления правительства Российской Федерации от 20 февраля 2006 г. № 95 "О порядке и условиях признания лица инвалидом", утвердившего "Правила признания лица инвалидом".

В настоящее время в Российской Федерации создана трех-уровневая система МСЭ - бюро МСЭ, главное бюро МСЭ и Федеральное бюро. В случае несогласия с решением бюро гражданин (его законный или уполномоченный представитель) вправе обжаловать данное решение. Для этого необходимо подать заявление в бюро, где проведено освидетельствование, либо в главное бюро.

Подать заявление на обжалование бюро можно лично, обратившись в бюро, проводившее медико-социальную экспертизу, либо в главное бюро или прислать посредством почтовой связи по адресу: 644070, г. Омск, ул. 10 лет Октября, угол 2-я Линия, 74/57. Также заявление можно подать через портал госуслуг.

При подаче заявления в бюро дело медико-социальной экспертизы с приложением всех имеющихся документов в трехдневный срок направляется в главное бюро МСЭ, специалисты которого будут проверять обоснованность вынесенного решения. При наличии оснований принятое в бюро решение может быть изменено.

В случае несогласия с решением главного бюро гражданин (его законный или уполномоченный представитель) вправе обжаловать данное решение, написав заявление.

Главный эксперт по медико-социальной экспертизе по соответствующему субъекту Российской Федерации может поручить проведение его медико-социальной экспертизы другому составу специалистов главного бюро. Экспертиза по обжалованию решения проводится в течение месяца со дня поступления заявления.

Решение главного бюро может быть обжаловано в Федеральном государственном бюджетном учреждении "Федеральное бюро медико-социальной экспертизы" Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее - Федеральное бюро), расположенное по адресу: 127486, г. Москва, ул. Сусанина, 3.

В данном случае заявление о несогласии можно подать на имя руководителя ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России по адресу: 644024 г. Омск, проспект К. Маркса, д. 11, либо направить непосредственно в адрес Федерального бюро.

Срок обжалования решения бюро, главного бюро составляет один месяц со дня вынесения решения.

Экспертиза в Федеральном бюро может быть проведена либо очно, либо заочно - по документам, направленным для проведения освидетельствования.

Кроме того, решения бюро, главного бюро и Федерального бюро могут быть обжалованы в суд в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Образцы заявлений на обжалование решений размещены на сайте ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России.

Врач методист организационно-методического отдела ФКУ "ГБ МСЭ по Омской области" Минтруда России Недосекова И. В.

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