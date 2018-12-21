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21.12.2018 06:19
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Бутылка - плохая подруга

Почему сибирячки становятся жертвами зеленого змия
Текст: Иван Твердовский (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7750 (287)
Знакомый предприниматель принял на работу офис-менеджера. Серьезная на вид 39-летняя соискательница с солидным стажем секретарской деятельности внушала доверие. Но уже через три недели с ней пришлось расстаться. Помощник руководителя, немного "приболев", решила "подлечиться", не выходя из офиса. И к вечеру уже не стояла на ногах.
Алкоголь не решает ни одной проблемы, а вот создает множество. Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости Алкоголь не решает ни одной проблемы, а вот создает множество. Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Алкоголь не решает ни одной проблемы, а вот создает множество. Фото: Варвара Гертье/ РИА Новости
Фото: Hepatology, doi: 10.1002/hep.30315. John Wiley and Sons
Ученые рассказали о влиянии климата на алкоголизм

По данным кузбасских наркологов, женское пьянство распространено все же в меньшей степени, чем мужское. Это связано с исторически сложившейся в обществе нетерпимостью к этому явлению. С другой стороны, большинство женщин, как правило, скрывает подобные проблемы, принимая спиртное в одиночку или в кругу близких подруг.

Почему пьют? Во-первых, это релаксация и снятие усталости, а во-вторых, способ установить контакты с окружающими (прежде всего, с мужчинами), избавление от робости, нерешительности, ощущения физической неполноценности, а также неудовлетворенности работой, семейным положением и взаимоотношениями в семье. Дамы выпивают не только для того, чтобы преодолеть чувство одиночества и вызванное им плохое настроение (есть даже такое понятие как "вдовий алкоголизм"), но и следуя традициям, предписывающим обязательное совместное употребление спиртного в гостях, необходимость поддержать компанию.

Именно под влиянием мужа, партнера или подруг женщины в основном и начинают употреблять алкоголь систематически. Хронический алкоголизм у них формируется позже, чем у мужчин, но развивается быстрее и нередко протекает тяжело, часто даже "злокачественно". По данным наркологов, семьдесят процентов представительниц прекрасной половины человечества начинает выпивать до восемнадцати лет, а максимальная частота употребления приходится на период от 30 до 45 лет. Причем сначала женщины принимают спиртное эпизодически либо циклически как лекарство: чтобы успокоиться, убрать плаксивость, нарушения сна и так далее. А дальше прием горячительных напитков превращается в систему, запои длятся по несколько дней. Злоупотреблять начинают лет в тридцать (мужчины - в 22 года), а вторая стадия алкоголизма формируется примерно к 35 годам (у мужчин - к 28-29).

- Что касается профессионального аспекта проблемы, то раньше бытовало мнение: самые большие любители выпить - люди творческих профессий, - отмечает заведующий диспансерно-поликлиническим отделением Кемеровского областного клинического наркологического диспансера Данила Вострых. - Но сейчас это не так. По данным, которые приводит Ассоциация психотерапевтов России, чаще других обращаются за наркологической помощью злоупотребляющие алкоголем педагоги, экономисты, бухгалтеры, врачи, полицейские, менеджеры среднего звена, торговые представители и продавцы. На различных предприятиях часто создаются группы "по интересам", объединяющие пьющих женщин. А причины увлечения спиртным у представительниц разных профессий отличаются. У учителей и педагогов - проблема одиночества (отдают лучшие годы работе, а личная жизнь остается неустроенной) и ощущение пустой траты сил на "трудных детей". Бухгалтеры, экономисты и инженеры выпивают из-за рутины на службе, нереализованных амбиций, а врачи - снимая напряжение от огромной ответственности и усталости после ночных дежурств.

Скрининг-тест на алкогольную зависимость

- Вы думали когда-нибудь о том, чтобы уменьшить количество употребляемого алкоголя?

- Испытываете ли вы раздражение, когда люди критикуют вас за пьянство?

- Возникало ли у вас когда-нибудь чувство вины по поводу чрезмерного употребления спиртного?

- Вы когда-нибудь употребляли алкоголь для поднятия тонуса утром или с похмелья?

За каждый положительный ответ начисляется 1 балл. Сумма в два балла и более указывает на клинически значимое злоупотребление алкоголем.

Общество Здоровье Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
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