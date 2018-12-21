"Полюс" переходит на беспилотные технологии

Месторождения Красноярского края - главная ресурсная база золотодобывающей компании "Полюс".

Месторождения Красноярского края - главная ресурсная база золотодобывающей компании "Полюс". На долю региона приходится две трети всего объема добычи драгоценного металла, а еще здесь в сложных сибирских условиях испытывают технические новации, которые должны обеспечить долгосрочное лидерство российской компании на мировом рынке, прежде всего в вопросах безопасности разработок карьеров, которые с каждым годом становятся глубже и сложнее.На выручку золотодобытчикам приходят технологии дистанционного управления. За последние годы они сделали огромный рывок и теперь в состоянии приносить пользу в отраслях, насыщенных большим количеством сложной техники и инженерных сооружений. В этом уверены и в "Полюсе": летом нынешнего года компания закупила сразу несколько блоков, которые уже работают на самом глубоком (более 500 метров) карьере "Восточный". Обкатку они, естественно, проходят в самых опасных местах.

- В случае, когда идет расширение и углубление карьера, как у нас, - это все увеличивающиеся риски, - поясняет главный инженер Олимпиадинского ГОКа компании "Полюс Красноярск" Леонид Скорик. - И все мировые лидеры по золотодобыче стремятся их снизить, для чего стараются убрать из зоны риска человека. Есть две модели дистанционного управления. Первая - малолюдная модель управления, когда ограниченное или малое количество сотрудников работает в опасных местах. И вторая - безлюдная система, когда добыча идет без присутствия человека. Так, в Чили на карьере месторождения Габи работают 18 автосамосвалов без людей. В "Полюсе" было выбрано стратегическое решение - развивать вторую модель, базирующуюся на удаленном управлении тяжелыми машинами. Такая технология требует серьезных вложений, но зато гарантирует полную безопасность для людей, а на их здоровье здесь никогда не экономят.

Вопрос внедрения беспилотной техники, как рассказали в компании, изучался золотодобытчиками уже давно. В мае 2016 года произошел вывал породы, остановивший работу "Восточного". Тогда горной массой оказалась завалена транспортная берма - слабонаклонная площадка на нерабочем борту, или, проще говоря, стенке карьера. Оказалась перекрыта дорога на нижние горизонты. Работа карьера возобновилась только после того, как инженеры карьера привели состояние транспортной бермы и бортов карьера в состояние, которое позволило продолжить работы на нижних горизонтах с соблюдением безопасных условий труда.

По словам специалистов, дистанционное управление можно обеспечить двумя способами. Самый простой вариант - оператор управляет машиной, находясь от нее на относительно небольшом расстоянии. Связь при этом осуществляется через переносной пульт дистанционного управления (ДУ). Что-то вроде вождения игрушечного автомобиля на радиоуправлении. Только таким образом двигается огромная тяжелая машина. Но тут есть серьезные ограничения по расстоянию, на котором находится оператор, и его не всегда достаточно для безопасной работы. Плюс техника должна находиться в зоне видимости, что не всегда возможно.

Куда сложнее и дороже другой вариант, который выбрали в "Полюсе", потому что именно он обеспечивает максимальную безопасность. В этом случае операторы находятся в удаленном пункте ДУ на расстоянии нескольких сотен метров. Глаза и уши им заменяют мониторы компьютеров, на которые передаются изображения с камер, размещенных на машинах. Управление техникой полностью дублируется на рабочее место оператора.

Успешных примеров внедрения дистанционных технологий управления горной техникой в добывающей промышленности в требуемых масштабах оказалось в мире не так много. В России вообще был лишь единичный такой проект. В 2014 году его реализовала компания "Алроса" на своем карьере Удачный в Якутии. Правда, проработал он недолго. После выработки нижнего горизонта его остановили.

p>По словам Леонида Скорика, после остановки карьера Удачный внедрением беспилотных технологий больше комплексно никто в нашей стране не занимался. Да и параметры задачи у "Полюса" оказались значительно серьезнее. На якутском руднике блоками дистанционного управления оснастили только четыре самосвала и один погрузчик. "Полюс" уже оснастил беспилотными системами пять самосвалов Caterpillar 777F, бульдозер Komatsu D-275 и экскаватор Komatsu PC3000, буровой станок ДМЛ. Причем все настроено таким образом, чтобы работать в единой связке.

От обычной техники эти машины отличаются только внешним блоком с антенной. Водитель, работающий на этой технике, подъезжая к опасному месту, оставляет машину, выходит из нее, заходит в специальный вагончик и берет на себя дистанционное управление. На машине начинает мигать желтая лампочка. Значит, теперь она перешла в режим беспилотной работы. Как только погрузка окончена, технику выводят из опасной зоны, а дальше в нее вновь садится человек и едет до пункта выгрузки уже в стандартном режиме.

- Рабочее место оператора оснащено комфортабельным сиденьем, рулевым колесом и органами управления, как в кабине серийного самосвала, приборной панелью, полностью как в машине, - делится один из операторов Василий. - На дисплеях отображается дорожная обстановка в реальном времени. Через какое-то время забываешь, что ты не в реальной кабине самосвала. Даже шум работы дизельного двигателя есть.

Перед оснащавшей технику модулями удаленного управления компанией стояла непростая задача. Изображение оператору должно поступать без задержек сигнала, иначе возможна аварийная ситуация. Судя по впечатлениям водителей, достичь этого удалось. Реалистичности добавляет то, что на виртуальную приборную панель передаются и все данные о работе машины. Тут и показатели оборотов, и температура двигателей, и значения давления масла. Все то, что видит водитель в обычном самосвале каждый день.

Максимальная схожесть с реальной техникой позволяет компании готовить кадры, способные трудиться на таком оборудовании с минимальными временными затратами. Так что, приезжая на вахту, сейчас можно не только поработать, но и повысить квалификацию, получив уникальные компетенции.

- Наша задача - научить как можно больше работников, чтобы в условиях вахты у нас были полные экипажи, способные управлять этой техникой. На экскаваторе шесть-семь машинистов, человек десять водителей, бульдозеристов - трое, - рассказал Леонид Скорик.

Кстати, в компании говорят, что уже скоро при приеме на работу обязательно будет учитываться умение нового сотрудника дистанционно управлять техникой. У них будет преимущество перед прочими кандидатами. Ведь такой специалист уже не простой водитель или экскаваторщик, а оператор. Безопасные технологии работы - это перспективное направление развития крупных компаний, и спрос на таких сотрудников будет только расти. В том числе в самом "Полюсе", где количество беспилотной техники с каждым годом планируется только увеличивать. Ведь только ставка на инновации позволит компании сохранять свои лидирующие позиции в мировой золотодобыче.