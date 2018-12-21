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Правительство Красноярского края ввело субсидирование производства яиц. Эта отрасль в регионе переживает трудные времена — влияют сезонные скачки цен на рынке и сильнейшая конкуренция. Теперь бюджет возмещает часть затрат на производство каждого десятка яиц, что позволит птицефабрикам увереннее смотреть в завтрашний день.
Владимир Дубовиков: Субсидии краевых властей позволяют хозяйству выйти из режима жесточайшей экономии. Фото: ООО "Боготольская птицефабрика" Владимир Дубовиков: Субсидии краевых властей позволяют хозяйству выйти из режима жесточайшей экономии. Фото: ООО "Боготольская птицефабрика"
Владимир Дубовиков: Субсидии краевых властей позволяют хозяйству выйти из режима жесточайшей экономии. Фото: ООО "Боготольская птицефабрика"

Как рассказал "РГ" гендиректор Боготольской птицефабрики Владимир Дубовиков, на его предприятии себестоимость десятка сейчас составляет примерно тридцать рублей. Краевой бюджет компенсирует три рубля. Для отрасли, где привыкли считать каждую копейку, это серьезная мера поддержки.

- У нас просто нет слов, чтобы выразить благодарность правительству края и лично губернатору. Когда Александра Викторовича назначили врио, на селе эту новость восприняли с энтузиазмом. Усс сам - крестьянского происхождения и неоднократно заявлял, что село не бросит. И в своих ожиданиях мы не обманулись. Рынок так устроен, что каждый год примерно в середине апреля, когда проходит Пасха, случается резкое падение цен на яйца - иногда даже в два раза. И мы все лето живем, отпуская продукцию ниже себестоимости. Новая субсидия, которую мы просили уже давно, как раз и будет действовать в этот период - второй и третий квартал. Яичная отрасль

Красноярского края в целом сейчас не в лучшей, мягко говоря, форме - оставшиеся фабрики можно пересчитать по пальцам. Общее количество занятых на них - около полутора тысяч человек. Экономически "давят" на птичников со всех сторон: растут в цене энергоносители, не дешевеют кредиты, ощущается дефицит кадров. В красноярских супермаркетах на полках продукция иркутских, новосибирских, кемеровских производителей - это результат откровенного демпинга со стороны соседей. Для Боготольской птицефабрики прошлый год был особенно трудным. Предприятие занимается также зерновыми - и для собственных нужд, и на продажу. Осенью 2017 года стихия серьезно подпортила настроение красноярским аграриям - многие предприятия тогда понесли серьезные убытки. Часть зерна так и осталась под снегом, а часть, будучи убранного сырым, потом сгнила в хранилищах.

Пропали затраченные ресурсы: дорожающие ГСМ, запчасти, человеко-часы.

- По сути, год назад перед нами стояла реальная перспектива банкротства, - рассказывает Дубовиков. - Потому сказать, что помощь краевых властей нас спасла, не будет большим преувеличением. Помогла также погода в этом году. Сначала, если помните, лили дожди две недели. Соседи наши решили убирать - все равно зерно потеряли. Я же принял решение подождать - интуиция не подвела. Скоро установилась сухая погода, мы без проблем и потерь все быстро убрали, хотя и вышли на поля поздновато.

По словам Дубовикова, субсидии позволяют его хозяйству выйти из режима жесточайшей экономии и даже начать строить нестандартные планы на будущее. Например, сейчас Боготольская птицефабрика исследует возможность работы на нужды кулинарного и ресторанного бизнеса. Там востребован полуфабрикат птицеводческой отрасли - разделенные между собой яичный белок и желток. Это перспективное производство, которое, однако, потребует технологического перевооружения фабрики.

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