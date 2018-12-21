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21.12.2018 03:06
Проект: В регионах

Вывезут по новому тарифу

Новосибирская область переходит на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами
Текст: Ася Шумилова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7750 (287)
Согласно изменениям в федеральном законодательстве, с 1 января 2019 года вывозом мусора в Новосибирской области будет заниматься региональный оператор - ООО "Экология - Новосибирск". Компания выиграла конкурс по обращению с твердыми коммунальными отходами, и сейчас специалисты рассчитывают новый тариф коммунальной услуги по вывозу мусора.
Встреча с жителями Дзержинского района по вопросам перехода на новую систему работы с ТКО прошла в ДК "Точмашевец". Фото: Совет депутатов города Новосибирска Встреча с жителями Дзержинского района по вопросам перехода на новую систему работы с ТКО прошла в ДК "Точмашевец". Фото: Совет депутатов города Новосибирска
Встреча с жителями Дзержинского района по вопросам перехода на новую систему работы с ТКО прошла в ДК "Точмашевец". Фото: Совет депутатов города Новосибирска

Чтобы обсудить с жителями Дзержинского района все нюансы нововведения, которое по-прежнему вызывает много вопросов, депутат Совета депутатов Новосибирска Екатерина Митряшина организовала встречу с генеральным директором ООО "Экология - Новосибирск" Ларисой Анисимовой на площадке ДК "Точмашевец". Для участия в диалоге были приглашены уполномоченные и старшие по многоквартирным домам, жители частного сектора, представители общественности района.

- Наша задача - получить конкретные ответы на все волнующие людей вопросы до того, как новая система начнет работать, - объясняет депутат Екатерина Митряшина. - Меня как члена комиссии по городскому хозяйству очень волнует организация работы регионального оператора в частном секторе. Для жителей индивидуальных домов обязательная плата за вывоз мусора - это совершенно новая функция. Кроме того, есть вопросы по раздельному сбору мусора. Будем разбираться и обсуждать вопросы столько, сколько необходимо.

Генеральный директор ООО "Экология - Новосибирск" Лариса Анисимова подробно рассказала общественникам о ближайших планах работы регионального оператора. Итак, с 1 января 2019 года на всей территории Новосибирской области за вывоз твердых коммунальных отходов будет отвечать только региональный оператор. Компания уже заключила все договоры с перевозчиками, которые ранее осуществляли данную услугу. В частности, в Дзержинском районе вывозом ТКО займется ИП Волкова. Установлен единый норматив - 2,38 кубометра в год на человека. Сейчас департаментом энергетики и жилищно-коммунального комплекса мэрии Новосибирска ведется работа по формированию реестра установки контейнерных площадок на территории муниципалитета.

- Это важно потому, что контейнерными площадками зачастую пользуются различные предприятия и организации, расположенные в многоквартирных домах, - пояснила Лариса Анисимова. - При этом бизнесмены не оплачивают услугу по вывозу ТКО, бремя оплаты целиком и полностью ложится на плечи собственников жилья. Теперь для всех индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, расположенных в многоквартирных домах и не имеющих собственных контейнеров, в обязательном порядке начисления будут проходить по нормативу. Возможно, бизнесмены заключат совместный договор о содержании контейнеров с собственниками жилья.

Также Лариса Анисимова пояснила, что сложная ситуация складывается с контейнерами, которые стоят на границе с частным сектором: они всегда переполнены, их просто не хватает. Региональный оператор выясняет, где необходимо поставить большие перехватывающие бункеры. Кроме того, весь частный сектор Дзержинского района будет охвачен кольцевой системой вывоза ТКО. Графики работы спецмашин в частном секторе будут согласованы с жителями. Возможен такой вариант, как установка контейнеров к каждому частному дому - в случае, если подъезд спецмашин будет затруднен. Региональный оператор синхронизирует свои действия с мэрией Новосибирска, чтобы была возможность доехать до каждого тупикового двора. Кстати, оплатить услуги регионального оператора новосибирцы смогут через "Систему город", а также в любом банке.

В Новосибирской области 1 534 населенных пункта, но мусор сегодня вывозят только из 98 деревень и сел. Региональный оператор обязан добраться до каждого населенного пункта и предоставить населению эту услугу. Кроме того, "Экология - Новосибирск" будет отвечать за ликвидацию несанкционированных свалок.

- Мы этот вопрос держим на контроле, - заявила Лариса Анисимова. - Во-первых, мы установим, на чьей территории находится свалка. Если это территория муниципальная, то предложим администрации района ее убрать. Если это не будет сделано, обратимся в суд с требованием взыскать штрафные санкции с нарушителей.

Екатерина Митряшина напомнила общественникам, что впереди длинные праздники, поэтому людям важно знать, как будет работать новая система вывоза ТКО в январе, к кому надо обращаться, если система дала сбой.

P. S.

Новый тариф за вывоз твердых коммунальных отходов с учетом НДС - 92,42 рубля с человека, без НДС - 77,02. Сейчас на уровне правительства РФ обсуждается возможность отмены НДС на эту услугу.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
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