В текущем году Сибирская генерирующая компания (СГК) впервые приступила к работе на новосибирском рынке. На ремонт теплосетей и модернизацию основного оборудования теплоэлектростанций направлено 2,3 миллиарда рублей. В следующем году на ремонтную программу компания планирует выделить больше средств.

Только обновление ТЭЦ в этом году профинансировано в объеме 1,84 миллиарда рублей. На эти средства выполнен капитальный ремонт двенадцати единиц основного оборудования станций, и в их числе - котлы, турбоагрегаты, турбогенераторы. В ходе подготовки к отопительному сезону также было капитально отремонтировано 89 участков тепловых сетей, заменено 45 километров коммуникаций в однотрубном исполнении. На эти цели компания направила более 584 миллионов рублей.

Однако с начала отопительного сезона в Новосибирске произошло несколько заметных аварий на теплотрассах и выявлено 1 156 дефектов - а это примерно 34 повреждения на каждые 100 километров теплосетей. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, в этом году порывов на сетях не больше, чем прежде: в 2017-м их было 3,4 тысячи, в 2018-м - 3,3 тысячи.

- Наша задача - снизить эти показатели. В Новосибирске проблема изношенности сетей стоит особо остро, - сообщил Андрей Колмаков.

Снизить аварийность можно заменой старых труб на новые. Как показывает практика, почти все порывы происходят на сетях, проложенных более двадцати-тридцати лет назад. Однако на это только в регионах присутствия СГК, по оценке специалистов, необходимы десятки миллиардов рублей. К примеру, в Новосибирске, чтобы отремонтировать критически изношенные участки (а это 111 километров магистральных сетей), в ближайшие десять лет требуется одиннадцать миллиардов рублей.

Еще одним важным блоком в работе СГК Андрей Колмаков назвал замещение котельных. Так, к системе централизованного теплоснабжения в текущем году подключены потребители десяти котельных с общей нагрузкой в 232,5 Гкал/час. СГК направила на эти цели более 236 миллионов рублей.

Первыми переключены мощности котельной завода "Сибсельмаш". Прежде чем вывести ее из эксплуатации, энергетики СГК построили участок тепловой сети протяженностью более 100 метров, выполнили монтаж узла регулирования и узла смешения. Теперь 108 промышленных потребителей получают

тепло от ТЭЦ-3. И это только один пример. В 2019 году желание перевести отопление на мощности ТЭЦ уже озвучили собственники одиннадцати локальных теплоисточников.

На данный момент в Новосибирске насчитывается больше 250 котельных - ведомственных, муниципальных, заводских. В мэрии придерживаются мнения, что локальные котельные, которые выработали свой ресурс, должны быть переведены на режим ЦТП. Это гарантирует бесперебойную подачу тепла, а также экономическую выгоду - себестоимость гигакалории ТЭЦ дешевле, чем локальной котельной.

В приоритетных планах СГК на 2019 год - ремонт и перекладка магистральных сетей Новосибирска. На ремонты теплотрасс компания планирует выделить порядка 721 миллиона рублей. Однако в утвержденном правительством региона тарифе на тепло 2019 года на ремонт теплосетей заложено всего 420 миллионов рублей. К слову, сейчас тариф на тепло в Новосибирской области - один из самых низких по стране и составляет 1 268,58 рубля/Гкал. Для сравнения: в Екатеринбурге - 1 842,69, Барнауле - 1 827,32, Красноярске - 1 617, Омске - 1499,18 рубля за одну гигакалорию.

По мнению руководства компании, в регионе должна формироваться долгосрочная программа инвестиций в коммунальную и энергетическую инфраструктуру, а для того, чтобы инвестиции возвращались, должен быть принят новый метод расчета цены на тепловую энергию, называемый альтернативной котельной.

- Это понятная и прозрачная модель, которая обеспечит приток инвестиций в отрасль. Ориентировочно при переходе на этот метод в Новосибирске в течение десяти лет тариф ежегодно будет меняться на три процента к уровню инфляции, в среднем за год - на семь процентов. За это время можно заменить критически изношенные сети. Расчетный объем инвестиций, которые СГК дополнительно готова вложить в новосибирский энергокомплекс при внедрении альтернативной котельной, составляет порядка двадцати миллиардов рублей. Данное предложение уже озвучено властям города и области, - подчеркнул Андрей Колмаков.

Важно

По инициативе СГК в 2018 году утвержден единый тариф на техническое присоединение к теплосетям. Раньше размер платы был дифференцированным: при запросе до 1,5 Гкал/час стоимость одной гигакалории составляла 5,7 миллиона рублей (без НДС), при запросе более 1,5 Гкал/час она зачастую утверждалась индивидуально для каждого застройщика и зависела от необходимой мощности. С нового года единый тариф на техприсоединение к теплоисточнику составит около 4,7 миллиона рублей. Такой подход, по словам Андрея Колмакова, сделает процесс более быстрым и прозрачным, а отдельным застройщикам позволит экономить до одного миллиона рублей за Гкал/час.