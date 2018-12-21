Новости

Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 20.12.2018
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20.12.2018
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 20.12.2018
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 03:06
Проект: В регионах

Дефектам здесь не место

Новосибирску необходимо масштабное обновление теплосетей
Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7750 (287)
В текущем году Сибирская генерирующая компания (СГК) впервые приступила к работе на новосибирском рынке. На ремонт теплосетей и модернизацию основного оборудования теплоэлектростанций направлено 2,3 миллиарда рублей. В следующем году на ремонтную программу компания планирует выделить больше средств.
Андрей Колмаков: При переходе на модель альтернативной котельной в Новосибирске СГК готова вложить до 20 миллиардов рублей инвестиций. Фото: СГК Андрей Колмаков: При переходе на модель альтернативной котельной в Новосибирске СГК готова вложить до 20 миллиардов рублей инвестиций. Фото: СГК
Андрей Колмаков: При переходе на модель альтернативной котельной в Новосибирске СГК готова вложить до 20 миллиардов рублей инвестиций. Фото: СГК

Только обновление ТЭЦ в этом году профинансировано в объеме 1,84 миллиарда рублей. На эти средства выполнен капитальный ремонт двенадцати единиц основного оборудования станций, и в их числе - котлы, турбоагрегаты, турбогенераторы. В ходе подготовки к отопительному сезону также было капитально отремонтировано 89 участков тепловых сетей, заменено 45 километров коммуникаций в однотрубном исполнении. На эти цели компания направила более 584 миллионов рублей.

Однако с начала отопительного сезона в Новосибирске произошло несколько заметных аварий на теплотрассах и выявлено 1 156 дефектов - а это примерно 34 повреждения на каждые 100 километров теплосетей. Как отметил на пресс-конференции в ТАСС руководитель Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков, в этом году порывов на сетях не больше, чем прежде: в 2017-м их было 3,4 тысячи, в 2018-м - 3,3 тысячи.

- Наша задача - снизить эти показатели. В Новосибирске проблема изношенности сетей стоит особо остро, - сообщил Андрей Колмаков.

Снизить аварийность можно заменой старых труб на новые. Как показывает практика, почти все порывы происходят на сетях, проложенных более двадцати-тридцати лет назад. Однако на это только в регионах присутствия СГК, по оценке специалистов, необходимы десятки миллиардов рублей. К примеру, в Новосибирске, чтобы отремонтировать критически изношенные участки (а это 111 километров магистральных сетей), в ближайшие десять лет требуется одиннадцать миллиардов рублей.

Еще одним важным блоком в работе СГК Андрей Колмаков назвал замещение котельных. Так, к системе централизованного теплоснабжения в текущем году подключены потребители десяти котельных с общей нагрузкой в 232,5 Гкал/час. СГК направила на эти цели более 236 миллионов рублей.

Первыми переключены мощности котельной завода "Сибсельмаш". Прежде чем вывести ее из эксплуатации, энергетики СГК построили участок тепловой сети протяженностью более 100 метров, выполнили монтаж узла регулирования и узла смешения. Теперь 108 промышленных потребителей получают
тепло от ТЭЦ-3. И это только один пример. В 2019 году желание перевести отопление на мощности ТЭЦ уже озвучили собственники одиннадцати локальных теплоисточников.

На данный момент в Новосибирске насчитывается больше 250 котельных - ведомственных, муниципальных, заводских. В мэрии придерживаются мнения, что локальные котельные, которые выработали свой ресурс, должны быть переведены на режим ЦТП. Это гарантирует бесперебойную подачу тепла, а также экономическую выгоду - себестоимость гигакалории ТЭЦ дешевле, чем локальной котельной.

В приоритетных планах СГК на 2019 год - ремонт и перекладка магистральных сетей Новосибирска. На ремонты теплотрасс компания планирует выделить порядка 721 миллиона рублей. Однако в утвержденном правительством региона тарифе на тепло 2019 года на ремонт теплосетей заложено всего 420 миллионов рублей. К слову, сейчас тариф на тепло в Новосибирской области - один из самых низких по стране и составляет 1 268,58 рубля/Гкал. Для сравнения: в Екатеринбурге - 1 842,69, Барнауле - 1 827,32, Красноярске - 1 617, Омске -  1499,18 рубля за одну гигакалорию.

По мнению руководства компании, в регионе должна формироваться долгосрочная программа инвестиций в коммунальную и энергетическую инфраструктуру, а для того, чтобы инвестиции возвращались, должен быть принят новый метод расчета цены на тепловую энергию, называемый альтернативной котельной.

- Это понятная и прозрачная модель, которая обеспечит приток инвестиций в отрасль. Ориентировочно при переходе на этот метод в Новосибирске в течение десяти лет тариф ежегодно будет меняться на три процента к уровню инфляции, в среднем за год - на семь процентов. За это время можно заменить критически изношенные сети. Расчетный объем инвестиций, которые СГК дополнительно готова вложить в новосибирский энергокомплекс при внедрении альтернативной котельной, составляет порядка двадцати миллиардов рублей. Данное предложение уже озвучено властям города и области, - подчеркнул Андрей Колмаков.

Важно

По инициативе СГК в 2018 году утвержден единый тариф на техническое присоединение к теплосетям. Раньше размер платы был дифференцированным: при запросе до 1,5 Гкал/час стоимость одной гигакалории составляла 5,7 миллиона рублей (без НДС), при запросе более 1,5 Гкал/час она зачастую утверждалась индивидуально для каждого застройщика и зависела от необходимой мощности. С нового года единый тариф на техприсоединение к теплоисточнику составит около 4,7 миллиона рублей. Такой подход, по словам Андрея Колмакова, сделает процесс более быстрым и прозрачным, а отдельным застройщикам позволит экономить до одного миллиона рублей за Гкал/час.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года