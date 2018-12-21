Красноярская управляющая компания "Холмсервис" давно доказала свою надежность и заботливое отношение к клиентам. Недаром эта организация каждый год стабильно входит в рейтинг лучших УК краевого центра. О том, как добиться такого результата, рассказывает генеральный директор Ирина Сидорова.

Ирина Ивановна, возглавляемая вами управляющая компания уже более 13 лет успешно работает на рынке услуг ЖКХ. Это большой срок, особенно для столь непростого сегмента экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство. С чего все начиналось?

Ирина Сидорова: Я окончила политехнический институт по специальности "Промтеплоэнергетика". Начинала свой трудовой путь в проектно-конструкторском отделе Красноярского металлургического завода, потом трудилась инженером в "Водоканале", затем председателем ТСЖ. Наконец, в 2005 году, когда появилась возможность создать свою управляющую компанию, я возглавила "Холмсервис". Таким образом, с самого первого места работы моя деятельность была тесно связана с отоплением, вентиляцией, водоснабжением.

Каковы приоритеты УК "Холмсервис"?

Ирина Сидорова: Основополагающими для нас являются следующие показатели: безопасность, комфортные условия проживания, бесперебойная работа систем жизнеобеспечения в домах жильцов, ухоженная и облагороженная территория. Для того чтобы все работало как часы, нужно четко планировать свою деятельность и досконально знать все хозяйство - от водопроводного крана до инженерных систем, а также своевременно реагировать на поступающие заявки. Немалую роль играет и надежный проверенный коллектив, когда каждый сотрудник управляющей компании на своем месте и каждый понимает всю степень ответственности. Именно такой коллектив сложился за годы работы в нашем УК "Холмсервис". Я уверена, что на моих работников можно положиться, их не нужно дополнительно контролировать. Они точно знают, как действовать в аварийной ситуации, а главное - как такую ситуацию не допустить.

Многие клиенты других УК и ТСЖ жалуются на отсутствие качественного ремонта в своих подъездах. Как обстоят с этим дела у УК "Холмсервис"?

Ирина Сидорова: Согласно действующему законодательству, ремонт в подъезде должен проводиться не реже, чем один раз в пять лет. ООО "Холмсервис" эти сроки соблюдает. Во время отделочных работ мы старается использовать материалы, не имеющие запаха, обязательно негорючие, благо сейчас в магазинах интерьерных красок и материалов для ремонта огромное количество. Кроме того, в домах, где накоплены средства от аренды общедомового имущества, совместно с советами домов было принято решение выложить кафелем стены в холлах первых этажей, для красоты и чистоты. Кстати, сейчас в Красноярске в СМИ активно обсуждают паспорта фасадов. Замечу, что 15 домов из 79, которые обслуживает УК "Холмсервис", попали в гостевую зону. Практически все они уже получили паспорта фасадов, небольшая часть из них находится на согласовании. Паспорта фасадов подразумевают, что они будут иметь единый стиль, аккуратную наружную рекламу и грамотно установленные кондиционеры, что сделает облик домов опрятным и современным.

Ваша УК славится работой с зелеными насаждениями. Недаром дворы, которые обслуживает "Холмсервис", - одни из самых уютных и нарядных в городе. Как вам это удается? Может быть, сказывается ваше хобби - увлечение ландшафтным дизайном?

Ирина Сидорова: Главное - грамотное распределение средств. Это позволяет не только поддерживать изначально заложенный высокий стандарт, но и повышать его. Например, когда мы берем на обслуживание новые дома, то в первую очередь заботимся о наличии зеленых насаждений. Одним из важнейших приоритетов нашей компании является посадка крупных деревьев - всех, которые могут прижиться в наших условиях. Подходим индивидуально к каждому новому ландшафту. Стремимся, чтобы каждый двор отличался от соседнего, и стараемся уходить от общепринятых стандартов: вместо лиственниц и тополей сажаем горную сосну, голубые и зеленые ели, груши, рябины. Используем приемы ландшафтного дизайна: фигурную отсыпку мраморной крошкой, оформление альпийских горок, засеваем газоны травой. Именно поэтому дворы домов, находящихся в обслуживании УК "Холмсервис", такие аккуратные и нарядные. Ежегодно здесь высаживаются многолетние цветы, саженцы кустарников и деревья. Разбиваются клумбы, рокарии, альпийские горки, создаются газоны. Каждый двор имеет свою неповторимую индивидуальность. Неудивительно, что каждый год получаем призы в городском конкурсе на самый благоустроенный двор. Так, в 2018-м двор на улице Алексеева, 24 занял первое место в номинации "Лучший двор, благоустроенный с участием жителей", а соседний, на Алексеева, 22, - получил третье место в номинации "Самый зеленый двор". Вообще, я всегда считала, что в нашем городе должно быть как можно больше красивых мест для отдыха, и не всегда это должны быть парки или скверы. Человека может радовать и ландшафт рядом с домом, в котором он живет. Красноярск в преддверии Универсиады пре-образился, и это логично. Мы встречаем гостей, поэтому наш дом - город, в котором мы живем, должен быть чистым, красивым, чтобы по нему было приятно проехать.Так, например, УК "Холмсервис" стала подрядчиком нового общественного пространства "Дендросад" в Центральном районе. В администрацию района неоднократно поступали обращения с просьбами о создании сквера или парка в Покровке. Проект разработали совместно преподаватели и студенты кафедры дендрологии СибГТУ, а также ученики школы № 153. Но основной упор, конечно, приходится на дворы обслуживаемых нами домов. Минувшим летом наша компания высадила на придомовых территориях 440 кустарников и около 100 крупномерных деревьев. Близится Новый год. И, конечно, каждому хочется выйти из дома и окунуться в сказку, где все сверкает и переливается огнями.

Горожане говорят, что елки, которые устанавливает "Холмсервис" в своих дворах, - это что-то незабываемое. Чем порадуете красноярцев в этом году?

Ирина Сидорова: Каждый год мы стараемся не просто стандартно нарядить елку, а придать ей какую-то изюминку, чтобы глазу было приятно. И помимо самой елки создаем во дворе композиции, на фоне которых жители могут организовать фотосессию с родными и друзьями. О наших задумках всегда советуемся с жителями. Надо сказать, что наши инициативы они горячо поддерживают. Например, в этом году по согласованию с советами домов закупили еще семь больших шестиметровых искусственных елок - к трем уже имеющимся. Сейчас они радуют глаз во дворах, а позже мы их разберем и отправим на хранение - до следующей зимы. Обязательно заботимся, чтобы во дворе было весело, поэтому управляющая компания ежегодно проводит во дворах новогодние представления с участием профессиональных аниматоров, со сладкими подарками и призами для детворы. О дате, времени и месте проведения жильцы извещаются заранее. Помимо новогодних, праздники для детворы проводятся на Масленницу, в День защиты детей и День знаний. В этом году новогодние представления пройдут в 11 дворах. А накануне Нового года наши сотрудники уже традиционно проводят конкурс по изготовлению игрушек - их с удовольствием мастерят дети и их родители, в этом году нам принесли целых 230 таких поделок. Порой среди них попадаются настоящие шедевры! Каждый участник конкурса получает приз от управляющей компании, после чего игрушки используются в оформлении дворов и елок. Кстати, детям во дворах, обслуживаемых "Холмсервисом", есть чем заняться не только в праздники, но и в будни. Традиционно работники заливают катки в огороженных хоккейных коробках - и это излюбленное развлечение для детворы со всей округи.

Справка "РГ"



Управляющая компания "Холмсервис" обслуживает 75 многоэтажных жилых домов и пять двухэтажных домов в Советском, Центральном и Свердловском районах Красноярска.