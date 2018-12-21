Ирина Ивановна, возглавляемая вами управляющая компания уже более 13 лет успешно работает на рынке услуг ЖКХ. Это большой срок, особенно для столь непростого сегмента экономики, как жилищно-коммунальное хозяйство. С чего все начиналось?
Ирина Сидорова: Я окончила политехнический институт по специальности "Промтеплоэнергетика". Начинала свой трудовой путь в проектно-конструкторском отделе Красноярского металлургического завода, потом трудилась инженером в "Водоканале", затем председателем ТСЖ. Наконец, в 2005 году, когда появилась возможность создать свою управляющую компанию, я возглавила "Холмсервис". Таким образом, с самого первого места работы моя деятельность была тесно связана с отоплением, вентиляцией, водоснабжением.
Каковы приоритеты УК "Холмсервис"?
Ирина Сидорова: Основополагающими для нас являются следующие показатели: безопасность, комфортные условия проживания, бесперебойная работа систем жизнеобеспечения в домах жильцов, ухоженная и облагороженная территория. Для того чтобы все работало как часы, нужно четко планировать свою деятельность и досконально знать все хозяйство - от водопроводного крана до инженерных систем, а также своевременно реагировать на поступающие заявки. Немалую роль играет и надежный проверенный коллектив, когда каждый сотрудник управляющей компании на своем месте и каждый понимает всю степень ответственности. Именно такой коллектив сложился за годы работы в нашем УК "Холмсервис". Я уверена, что на моих работников можно положиться, их не нужно дополнительно контролировать. Они точно знают, как действовать в аварийной ситуации, а главное - как такую ситуацию не допустить.
Многие клиенты других УК и ТСЖ жалуются на отсутствие качественного ремонта в своих подъездах. Как обстоят с этим дела у УК "Холмсервис"?
Ирина Сидорова: Согласно действующему законодательству, ремонт в подъезде должен проводиться не реже, чем один раз в пять лет. ООО "Холмсервис" эти сроки соблюдает. Во время отделочных работ мы старается использовать материалы, не имеющие запаха, обязательно негорючие, благо сейчас в магазинах интерьерных красок и материалов для ремонта огромное количество. Кроме того, в домах, где накоплены средства от аренды общедомового имущества, совместно с советами домов было принято решение выложить кафелем стены в холлах первых этажей, для красоты и чистоты. Кстати, сейчас в Красноярске в СМИ активно обсуждают паспорта фасадов. Замечу, что 15 домов из 79, которые обслуживает УК "Холмсервис", попали в гостевую зону. Практически все они уже получили паспорта фасадов, небольшая часть из них находится на согласовании. Паспорта фасадов подразумевают, что они будут иметь единый стиль, аккуратную наружную рекламу и грамотно установленные кондиционеры, что сделает облик домов опрятным и современным.
Ваша УК славится работой с зелеными насаждениями. Недаром дворы, которые обслуживает "Холмсервис", - одни из самых уютных и нарядных в городе. Как вам это удается? Может быть, сказывается ваше хобби - увлечение ландшафтным дизайном?
Ирина Сидорова: Главное - грамотное распределение средств. Это позволяет не только поддерживать изначально заложенный высокий стандарт, но и повышать его. Например, когда мы берем на обслуживание новые дома, то в первую очередь заботимся о наличии зеленых насаждений. Одним из важнейших приоритетов нашей компании является посадка крупных деревьев - всех, которые могут прижиться в наших условиях. Подходим индивидуально к каждому новому ландшафту. Стремимся, чтобы каждый двор отличался от соседнего, и стараемся уходить от общепринятых стандартов: вместо лиственниц и тополей сажаем горную сосну, голубые и зеленые ели, груши, рябины. Используем приемы ландшафтного дизайна: фигурную отсыпку мраморной крошкой, оформление альпийских горок, засеваем газоны травой. Именно поэтому дворы домов, находящихся в обслуживании УК "Холмсервис", такие аккуратные и нарядные. Ежегодно здесь высаживаются многолетние цветы, саженцы кустарников и деревья. Разбиваются клумбы, рокарии, альпийские горки, создаются газоны. Каждый двор имеет свою неповторимую индивидуальность. Неудивительно, что каждый год получаем призы в городском конкурсе на самый благоустроенный двор. Так, в 2018-м двор на улице Алексеева, 24 занял первое место в номинации "Лучший двор, благоустроенный с участием жителей", а соседний, на Алексеева, 22, - получил третье место в номинации "Самый зеленый двор". Вообще, я всегда считала, что в нашем городе должно быть как можно больше красивых мест для отдыха, и не всегда это должны быть парки или скверы. Человека может радовать и ландшафт рядом с домом, в котором он живет. Красноярск в преддверии Универсиады пре-образился, и это логично. Мы встречаем гостей, поэтому наш дом - город, в котором мы живем, должен быть чистым, красивым, чтобы по нему было приятно проехать.Так, например, УК "Холмсервис" стала подрядчиком нового общественного пространства "Дендросад" в Центральном районе. В администрацию района неоднократно поступали обращения с просьбами о создании сквера или парка в Покровке. Проект разработали совместно преподаватели и студенты кафедры дендрологии СибГТУ, а также ученики школы № 153. Но основной упор, конечно, приходится на дворы обслуживаемых нами домов. Минувшим летом наша компания высадила на придомовых территориях 440 кустарников и около 100 крупномерных деревьев. Близится Новый год. И, конечно, каждому хочется выйти из дома и окунуться в сказку, где все сверкает и переливается огнями.
Горожане говорят, что елки, которые устанавливает "Холмсервис" в своих дворах, - это что-то незабываемое. Чем порадуете красноярцев в этом году?
Ирина Сидорова: Каждый год мы стараемся не просто стандартно нарядить елку, а придать ей какую-то изюминку, чтобы глазу было приятно. И помимо самой елки создаем во дворе композиции, на фоне которых жители могут организовать фотосессию с родными и друзьями. О наших задумках всегда советуемся с жителями. Надо сказать, что наши инициативы они горячо поддерживают. Например, в этом году по согласованию с советами домов закупили еще семь больших шестиметровых искусственных елок - к трем уже имеющимся. Сейчас они радуют глаз во дворах, а позже мы их разберем и отправим на хранение - до следующей зимы. Обязательно заботимся, чтобы во дворе было весело, поэтому управляющая компания ежегодно проводит во дворах новогодние представления с участием профессиональных аниматоров, со сладкими подарками и призами для детворы. О дате, времени и месте проведения жильцы извещаются заранее. Помимо новогодних, праздники для детворы проводятся на Масленницу, в День защиты детей и День знаний. В этом году новогодние представления пройдут в 11 дворах. А накануне Нового года наши сотрудники уже традиционно проводят конкурс по изготовлению игрушек - их с удовольствием мастерят дети и их родители, в этом году нам принесли целых 230 таких поделок. Порой среди них попадаются настоящие шедевры! Каждый участник конкурса получает приз от управляющей компании, после чего игрушки используются в оформлении дворов и елок. Кстати, детям во дворах, обслуживаемых "Холмсервисом", есть чем заняться не только в праздники, но и в будни. Традиционно работники заливают катки в огороженных хоккейных коробках - и это излюбленное развлечение для детворы со всей округи.
Справка "РГ"
Управляющая компания "Холмсервис" обслуживает 75 многоэтажных жилых домов и пять двухэтажных домов в Советском, Центральном и Свердловском районах Красноярска.