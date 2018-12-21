В Барнауле полицейского будут судить за издевательства над задержанным

В Барнауле бывшего сотрудника патрульно-постовой службы будут судить за превышение должностных полномочий с применением насилия к задержанному.

- В сентябре 2018 года в один из магазинов города Барнаула вызвали наряд полиции, сообщив о краже вещей, - рассказала старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю Людмила Рязанцева. - Полицейские задержали причастного к краже жителя Барнаула и надели на него наручники. А когда мужчина стал возмущаться по этому поводу, один из сотрудников применил к нему физическую силу.

В частности, полицейский наступил ногой на шею задержанного и с силой прижал ее к полу. Когда же потерпевший попросил позвонить, он поместил мобильный телефон ему в рот, а затем обмотал ему голову курткой.

- Полицейский впоследствии был уволен из органов внутренних дел, - отметила Людмила Рязанцева. - Следователи совместно с оперативными сотрудниками службы собственной безопасности управления МВД по Алтайскому краю собрали достаточно доказательств причастности бывшего сотрудника полиции к совершению противоправных действий, в том числе свидетельские показания и записи с камер видеонаблюдения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.