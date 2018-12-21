Республиканский противотуберкулезный диспансер им. Г. Дугаровой подвел итоги работы за уходящий год. Врачам-фтизиатрам удалось добиться серьезного снижения показателей заболеваемости и смертности от туберкулеза (46,4 и 4,3 на 100 тысяч населения соответственно). О том, какая работа стоит за столь впечатляющими цифрами, мы беседуем с главным врачом Антоном Зарбуевым.

- Двадцать лет назад, в 1998 году, показатель заболеваемости составлял 211,8 на 100 тысяч населения (всего - 2500 человек), в уходящем году было выявлено всего 457 случаев. То есть количество людей, у которых впервые обнаружен туберкулез, сократилось больше чем в пять раз. За счет чего удалось этого добиться? Мы работали сразу по нескольким направлениям: наращивали материально-техническую базу, и сегодня в республике имеются все возможности для эффективной диагностики и лечения туберкулеза, решали кадровую проблему, а она стояла очень остро у нас, а также занимались профилактикой и превентивной терапией, учили пациентов ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью окружающих. Все это стало возможным благодаря "Республиканской целевой программе по борьбе с туберкулезом", федеральной программе, нацпроекту "Здоровье". Мы реализовали несколько социальных проектов по линии Российского общества Красного Креста, Международной федерации Красного Креста и Красного Полумесяца, Всемирной организации здравоохранения и других. Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что средства, полученные нами от государства и общественных организаций, потрачены эффективно.

Профилактика и еще раз профилактика

В борьбе с туберкулезом вакцинация - основа основ. И сегодня мы можем гордиться тем, что уровень первичной вакцинации в регионе уже несколько лет держится на уровне 97 процентов. То есть практически все новорожденные получают прививку БЦЖ. Цифры по ревакцинации достигают 100 процентов. Охват профилактическими осмотрами за последние годы - на уровне 92-95 процентов. Это очень серьезный результат. Сегодня отношение к прививкам довольно противоречивое, и объяснить всем и каждому, что это необходимо, особенно учитывая сложную эпидемическую обстановку по туберкулезу, - непростая задача. То же самое можно сказать и о пробах на туберкулез, и о ежегодной флюорографии. Но мы справляемся.Второй очень важный момент - выявление групп риска и работа с этой категорией граждан. Необходимость превентивной химиотерапии у лиц, контактировавших с больным, многократно доказана, однако в каждом конкретном случае нам приходится разворачивать масштабную разъяснительную кампанию. Не так давно выявили туберкулез у школьницы в Нижней Иволге. Группа риска - весь класс, педагоги, члены семьи. И стоило огромного труда убедить родителей школьников в необходимости пройти превентивный курс лечения. "Зачем травить детей антибиотиками? Они же не заболели!" - весьма распространенная позиция, к сожалению. И тут нам, конечно, есть куда расти, - люди сегодня крайне мало знают о туберкулезе, по-прежнему считая это заболевание уделом маргинальных слоев населения и пребывая в полной уверенности, что их это не коснется.

Диагностика и лечение

Это раньше рентген был едва ли не единственным способом диагностики туберкулеза и методом определения локализации процесса. Сегодня в республике есть современные мультисрезовые компьютерные томографы, позволяющие "видеть" деструкцию в трехмерной проекции, что, конечно, значительно облегчает работу врачей общей лечебной сети, врачей-фтизиатров и также хирургов. Несколько лет назад в нашем диспансере открылось отделение торакальной хирургии, на оснащение которого из республиканского бюджета было выделено более двух миллионов рублей. Наши врачи успешно выполняют все виды торакальных операций - как традиционные полостные, так и эндоскопические малоинвазивные.Впрочем, хирургия - это для самых тяжелых и хронических случаев, которые, к сожалению, все еще встречаются. Гораздо чаще туберкулез лечится терапевтически. Сегодня фтизиатры располагают серьезным арсеналом лекарственных средств, позволяющих победить болезнь. Но чтобы терапия была эффективной, необходимо определить чувствительность возбудителя к различным препаратам. Сделать это, причем с очень высокой точностью, позволяет молекулярно-генетическая лаборатория нашего центра. Еще одна тест-система определяет вирулентность и патогенность микобактерий, что важно для превентивной терапии контактных пациентов. Лечение туберкулеза - длительный и довольно затратный процесс. Однако сегодня у нас нет проблем с обеспечением лекарственными препаратами, в том числе самыми современными и инновационными, эффективными даже по отношению к туберкулезу со множественной лекарственной устойчивостью.

Главная проблема современной фтизиатрии - устойчивость микобактерии туберкулеза к существующим лекарствам. У нас в республике подобных случаев достаточно. Тут первостепенное значение имеет терапия инновационными препаратами, к которым возбудитель туберкулеза сохраняет чувствительность. Однако ничуть не менее важны вторичная профилактика и ограничение контактов больного, особенно в стадии активного бактериовыделения. Для этого у нас организован специальный транспорт. Если туберкулез с МЛУ выявляется где-то в районе, коллеги отправляют пациента к нам на специальном автобусе. Чем с меньшим числом людей контактирует такой больной, тем ниже риск распространения заболевания. В самом диспансере существует так называемая "закрытая система": пациент подписывает добровольное согласие на особый режим лечения - без прогулок, без личных контактов с родственниками и друзьями: мы объясняем, насколько это опасно. Разумеется, когда процесс удается подавить и бактериовыделение прекращается, человек переходит к обычному методу лечения. Но не раньше. И, конечно, огромное значение имеет вторичная профилактика. После выписки из стационара очень важно продолжать лечение, принимать назначенные фтизиатрами препараты. К сожалению, очень многие пациенты "теряются" - не приходят на прием, не получают лекарств. В результате болезнь через какое-то время возобновляется с новой силой, а недолеченный пациент становится опасен для окружающих - он выделяет микобактерии, причем уже со множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ). Чтобы этого не происходило, работает система патроната пациентов. Все они ежедневно приходят на лечение и дважды в неделю получают продуктовые пайки. В пайке - мясные и рыбные консервы, молоко, масло, сухофрукты - все, что обеспечивает полноценное питание. Так формируется приверженность лечению. На продуктовые пайки уходит примерно 2,5 миллиона рублей в год, но если сравнить это со стоимостью лечения - курс химиотерапии для одного пациента с устойчивым к препаратам туберкулезом обходится бюджету примерно в 5 миллионов - становится понятно, что эти расходы более чем оправданны. Кадры и их защита Обеспеченность кадрами в медицине - тема болезненная, а в нашей сфере - особенно, поскольку к колоссальным нагрузкам и скромным зарплатам у врачей-фтизиатров добавляется риск инфицирования туберкулезом. Были годы, когда диспансер держался исключительно на старой гвардии, и каждый понимал, что если он уйдет, то вместо него работать будет уже некому. Большим подспорьем в привлечении кадров стало выходное пособие, выплачиваемое в соответствии с принятым в Бурятии законом: если работник отработал 25 календарных лет и уходит на пенсию, он получает финансовые средства в размере 50 должностных окладов. Это от 300 тысяч до 800 тысяч, хорошие деньги.Сегодня во фтизиатрию идет молодежь. Причины понятны: это и материальные стимулы, и возможность работать на уровне мировых стандартов, и надежная защита. В диспансере реализована программа инфекционного контроля, и отдел охраны труда следит, чтобы медперсонал, работающий в зоне высокого риска, работал только в специальных респираторах постоянно, а в зоне среднего риска - в респираторах периодически. Результат налицо - за последние годы у нас нет ни одного случая профессионального заболевания.

Справка "РГ"

На сегодняшний день противотуберкулезная служба республики представлена 5 диспансерами и 4 санаториями на 861 койку (526 круглосуточных, 260 детских санаторных и 75 коек дневного стационара) и 16 противотуберкулезными кабинетами при центральных районных больницах. В противотуберкулезных учреждениях трудятся 129 врачей, 393 медсестры, 294 младшего медперсонала.