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21.12.2018 03:05
Проект: В регионах

Преодолеть недуг

В Кузбассе создана система помощи женщинам с алкогольной зависимостью
Текст: Юлия Славина (Кемерово)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7750 (287)
В Кузбассе в 2017 году зарегистрировано 6 440 человек, страдающих расстройствами, связанными с употреблением психоактивных веществ. Более 1,7 тысячи из них - женщины в возрасте от 20 до 39 лет. При этом количество вновь выявленных и взятых под наблюдение представительниц слабого пола с алкогольной зависимостью за год сократилось в регионе в полтора раза (с 504 до 332). Система помощи им постоянно совершенствуется.
Фото: Татьяна Кравченко/РГ Квалифицированные специалисты наркодиспансера оказывают помощь на условиях анонимности. Фото: Татьяна Кравченко/РГ
Квалифицированные специалисты наркодиспансера оказывают помощь на условиях анонимности. Фото: Татьяна Кравченко/РГ

- Считается, что алкогольная зависимость относится к разряду хронических и практически неизлечимых заболеваний, но многолетний опыт наблюдения и лечения пациентов обоих полов позволяет утверждать: представление о неизлечимости этой болезни у женщин - из области клинических мифов, - отмечает заведующая наркологическим отделением Кемеровского областного клинического наркологического диспансера (ГБУЗ КО КОКНД) Татьяна Уварова-Те. - Хоть женский алкоголизм отличается от мужского (что может объясняться особенностями реакций на стресс), подходы к лечению одни и те же. А результат зависит прежде всего от настроя самой пациентки.

Полноценная система оказания специализированной помощи таким больным, включающая многоуровневые лечебно-реабилитационные программы, создана на базе Кемеровского наркодиспансера. Можно лечиться бесплатно (при условии официальной постановки на учет и наблюдения у нарколога), а можно и анонимно. Сразу несколько программ реализуется как в стационаре, так и амбулаторно.

Первым делом нужно определить причину недуга. Очень часто злоупотреблять алкоголем женщины начинают на фоне психологических проблем, стрессов, "разладов" в семье и трудностей в общении. В таких ситуациях необходима помощь психолога или психотерапевта, и ее пациенткам наркодиспансера оказывают. Подход к каждой индивидуален. Единственное условие - желание и добровольное согласие.

Особая тема - оказание специализированной помощи семьям, где пьют один или оба родителя несовершеннолетних детей. Проблема социального сиротства в последнее время приобретает все большую остроту. По данным Российского статистического наблюдения, до сорока процентов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поступают в интернатные учреждения из семей, лишенных родительских прав по причине алкогольной или наркотической зависимости. Так, только за 2013 год в стране выявили 68,8 тысячи новых сирот, а прав лишились сорок тысяч мам и пап.

В Кемеровской области лечение и реабилитация пациенток с женским алкоголизмом, негативно влияющим на репродуктивную функцию и потомство, проводится по специальной программе "Ребенку Кузбасса - достойное будущее". Специалисты областной наркологической службы разработали и реализуют с 2015 года уникальную медико-социальную программу для семей, находящихся под угрозой лишения родительских прав в связи с алкоголизмом. Программа, которая предусматривает применение современного комплексного лечения и сопровождение, рассчитана минимум на полгода. При необходимости наблюдение пациентов продолжается вплоть до достижения стойкой качественной ремиссии (периода трезвости). А уникальность этой программы в том, что она позволяет участникам достаточно быстро отказаться от приема спиртного, поддерживать трезвый образ жизни и сохранить детей в семье.

За девять месяцев 2018 года в программу включились 24 пациентки из города Кемерова. Со всеми медики провели индивидуальное консультирование, разъяснили причины и необходимость участия в проекте и получили добровольное согласие на специализированную медицинскую помощь. Шесть пациенток пролечились в стационаре (в том числе дневном), две из них еще находятся в отделении медицинской реабилитации. Кроме того, при активном содействии сотрудников наркодиспансера был найден и помещен в специализированное учреждение старший ребенок одной из этих женщин. А остальные восемнадцать пациенток продолжают получать необходимую им помощь амбулаторно. Так или иначе, но на сегодняшний день уже шестнадцать участвующих в программе родителей несовершеннолетних полностью отказались от приема алкоголя.

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кемеровской области "Кемеровский областной клинический наркологический диспансер" (ГБУЗ КО КОКНД):
650010, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 15,тел. (384-2) 75-39-66, факс: (384-2) 75-62-90, е-mail: koknd@mail.ru, http://narco42.ru.

 

Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться у специалиста

 

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