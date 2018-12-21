Новости

Три человека стали жертвами падения самолета на футбольное поле в США 06:59
Палата представителей США согласилась выделить деньги на стену Трампа 06:41
Во Владивостоке появилась программа очистки бухты Золотой Рог 06:27
СМИ: США сократят число военных в Афганистане 06:10
МАЗ полностью рассекретил свой "самый красивый грузовик" 06:01
В Приморье сняли на видео "любовную переписку" леопардов 05:55
Более 300 тысяч потребителей остались без света на западе Канады 05:33
МЧС завершило обследование зданий на Камчатке после землетрясения 05:31
США будут отправлять нелегальных мигрантов в Мексику 05:08
Боливия за год уничтожила более 11 тысяч гектаров посадок коки 04:48
Более 40 человек эвакуировали из загоревшегося отеля в Финляндии 04:14
Ракета с военным спутником успешно стартовала с Байконура 04:01
Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 05:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Уроки дружбы

Двадцать новосибирских школ выступили на фестивале национальных культур
Текст: Нина Рузанова
Российская газета - Неделя - Сибирь №7750 (287)
..."Латгальцы" - разбираю незнакомое слово на ярком плакате, вывешенном в холе прогимназии N 1. Кто это, что за национальность? Оказывается, латгальцами называют жителей Латгалии, восточной области Латвии. Латышей и латгальцев переселяли в Сибирь тысячами, и они сохраняют свой язык и культуру. Таких открытий на городском конкурсе-фестивале национальных культур "РДШ - территория дружбы" можно было сделать немало.
В прогимназии №1 немецкую культуру - через сказки, песни, танцы, праздники, кухню - ребятишки впитывают с детского сада. Фото: Нина Рузанова/РГ В прогимназии №1 немецкую культуру - через сказки, песни, танцы, праздники, кухню - ребятишки впитывают с детского сада. Фото: Нина Рузанова/РГ
В прогимназии №1 немецкую культуру - через сказки, песни, танцы, праздники, кухню - ребятишки впитывают с детского сада. Фото: Нина Рузанова/РГ

Два десятка школ, четырнадцать национальных культур, разноцветье костюмов. Разнообразие такое, что путаются даже знатоки: со сцены приветствуют представителей татарской культуры, а дети отвечают: "Мы - Казахстан!" Я угадывать и не пытаюсь, без конца задавая детям один вопрос: "Вы кто?". Ответы: чехи, белорусы, азербайджанцы, евреи...

Фото: Алена Ларина
В Башне Согласия в Магасе создадут этнографический музей

"Мы - чалдоны! Первые поселенцы в Сибири!", - не дожидаясь вопроса, приветствуют меня девчонки в сарафанах и дружно заводят песню. Шум, гвалт, море энтузиазма и гордости за свою национальную семью - это творческий Арбат "Культура сближает", где каждый старался, как мог. Пока чалдонки пели, я ахала над фантастическими костюмами школьниц, разместившихся по соседству: бело-синие чудеса, невиданной формы головные уборы. "Это Гжель! Не узнали разве? Авторские эскизы девчонок, сами придумали и сшили", - растолковывают мне.

А по соседству уже что-то готовят - мастер-класс национальной немецкой кухни, и в столовой уже выстроились кулинарные шедевры, которые участники фестиваля принесли с собой на конкурс. За дружеским столом разным культурам тесно уж точно не будет - имбирному печенью и пахлаве ссориться совсем ни к чему.

- Это самодельные конфеты по итальянскому рецепту, - девочки аккуратно выкладывают на тарелку колобки, обсыпанные кокосовой стружкой. - Могли бы купить "Рафаэлло", но решили постараться и сделали сами.

Симпатичные "итальянки" окончательно сбивают меня столку - они-то откуда в Сибири? Оказывается, в Новосибирске есть и итальянский, и испанский языковые центры, где можно сдать экзамен, получить международный сертификат и поехать учиться за рубеж. Такая же возможность есть, конечно, и у тех, кто изучает немецкий. В прогимназии N 1 немецкую культуру - через сказки, песни, танцы, праздники, кухню - ребятишки впитывают с детского сада. И, как утверждает директор Маргарита Григорьева, знание иностранных традиций помогает лучше понять и Россию.

Кстати

Прогимназия N 1 одной из первых в Новосибирске стала участником Российского движения школьников. Как рассказал замруководителя муниципального штаба Евгений Якутин, в этой общественной организации идею этнокультурных фестивалей - "Мы разные, но мы вместе" - очень активно поддерживают. Тем более что обычаи, традиции, историю учить вживую, а не по книжкам, детям гораздо интереснее. А внезапно обнаружить рядом древнюю богатую культуру, "открыв" ее в привычном однокласснике, дорогого стоит.

Общество Образование Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"