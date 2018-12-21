..."Латгальцы" - разбираю незнакомое слово на ярком плакате, вывешенном в холе прогимназии N 1. Кто это, что за национальность? Оказывается, латгальцами называют жителей Латгалии, восточной области Латвии. Латышей и латгальцев переселяли в Сибирь тысячами, и они сохраняют свой язык и культуру. Таких открытий на городском конкурсе-фестивале национальных культур "РДШ - территория дружбы" можно было сделать немало.

Два десятка школ, четырнадцать национальных культур, разноцветье костюмов. Разнообразие такое, что путаются даже знатоки: со сцены приветствуют представителей татарской культуры, а дети отвечают: "Мы - Казахстан!" Я угадывать и не пытаюсь, без конца задавая детям один вопрос: "Вы кто?". Ответы: чехи, белорусы, азербайджанцы, евреи...

"Мы - чалдоны! Первые поселенцы в Сибири!", - не дожидаясь вопроса, приветствуют меня девчонки в сарафанах и дружно заводят песню. Шум, гвалт, море энтузиазма и гордости за свою национальную семью - это творческий Арбат "Культура сближает", где каждый старался, как мог. Пока чалдонки пели, я ахала над фантастическими костюмами школьниц, разместившихся по соседству: бело-синие чудеса, невиданной формы головные уборы. "Это Гжель! Не узнали разве? Авторские эскизы девчонок, сами придумали и сшили", - растолковывают мне.

А по соседству уже что-то готовят - мастер-класс национальной немецкой кухни, и в столовой уже выстроились кулинарные шедевры, которые участники фестиваля принесли с собой на конкурс. За дружеским столом разным культурам тесно уж точно не будет - имбирному печенью и пахлаве ссориться совсем ни к чему.

- Это самодельные конфеты по итальянскому рецепту, - девочки аккуратно выкладывают на тарелку колобки, обсыпанные кокосовой стружкой. - Могли бы купить "Рафаэлло", но решили постараться и сделали сами.

Симпатичные "итальянки" окончательно сбивают меня столку - они-то откуда в Сибири? Оказывается, в Новосибирске есть и итальянский, и испанский языковые центры, где можно сдать экзамен, получить международный сертификат и поехать учиться за рубеж. Такая же возможность есть, конечно, и у тех, кто изучает немецкий. В прогимназии N 1 немецкую культуру - через сказки, песни, танцы, праздники, кухню - ребятишки впитывают с детского сада. И, как утверждает директор Маргарита Григорьева, знание иностранных традиций помогает лучше понять и Россию.

Кстати

Прогимназия N 1 одной из первых в Новосибирске стала участником Российского движения школьников. Как рассказал замруководителя муниципального штаба Евгений Якутин, в этой общественной организации идею этнокультурных фестивалей - "Мы разные, но мы вместе" - очень активно поддерживают. Тем более что обычаи, традиции, историю учить вживую, а не по книжкам, детям гораздо интереснее. А внезапно обнаружить рядом древнюю богатую культуру, "открыв" ее в привычном однокласснике, дорогого стоит.