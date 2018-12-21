Новости

Германия удивилась выводу американских войск из Сирии 03:28
Организатор нападения на Charlie Hebdo арестован в Джибути 03:03
Власти США обвинили двух граждан Китая в кибершпионаже 02:57
Глава Пентагона Джеймс Мэттис ушел в отставку 02:40
Песков заявил о дальнейшем обострении отношений с Украиной 02:29
Трамп решил отправить главу Пентагона на пенсию 02:03
В аэропортах Германии усилили меры безопасности 01:38
Иранское судно получило пробоину в Каспийском море 01:16
Один человек погиб при взрыве на шахте в Чехии 00:45
"Витесс" Слуцкого вышел в четвертьфинал Кубка Голландии 00:44
Лидеры Западной конференции КХЛ проиграли свои матчи 00:38
Цена многократных туристических виз в США для россиян увеличится вдвое 00:30
Трамп не подпишет временный закон о бюджете 20.12.2018
Ограничение инфляции станет целью денежно-кредитной политики Беларуси 20.12.2018
Стали известны подробности наезда на остановку в Германии 20.12.2018
Экспертное управление Рады не одобрило закон о переименовании УПЦ 20.12.2018
В Германии автомобиль сбил группу людей на остановке 20.12.2018
В плацкартных вагонах могут удлинить полки 20.12.2018
Пермские гаишники спасли девятилетнюю девочку на трассе 20.12.2018
Порошенко возглавил антирейтинг на Украине 20.12.2018
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло у берегов Камчатки 20.12.2018
Россия поднялась в рейтинге лучших для ведения бизнеса стран мира 20.12.2018
Йоханнес Бё: Фуркад практически сломал карьеру мне и Шипулину 20.12.2018
Дед Мороз и Йоулупукки встретились на границе России и Финляндии 20.12.2018
В Петербурге подростков отправили в колонию за убийство бездомных 20.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
21.12.2018 03:07
Проект: В регионах

Кто в ответе за контейнер?

Семинар по новым правилам обращения с ТКО прошел при поддержке депутатов горсовета
Текст: Никита Зайков (Новосибирск)
Российская газета - Неделя - Сибирь №7750 (287)
В Заельцовском районе Новосибирска состоялся семинар, темой которого стали новые правила обращения с коммунальными отходами. Подобные мероприятия, где можно обсудить проблемы ЖКХ, здесь проходят уже много лет. Традицию заложил еще Ростислав Шило - директор зоопарка и депутат горсовета по 8-му избирательному округу, а теперь ее продолжает депутат Владислав Люмин.
Новая система обращения с ТКО продолжает вызывать вопросы у новосибирцев. Фото: Совет депутатов города Новосибирска Новая система обращения с ТКО продолжает вызывать вопросы у новосибирцев. Фото: Совет депутатов города Новосибирска
Новая система обращения с ТКО продолжает вызывать вопросы у новосибирцев. Фото: Совет депутатов города Новосибирска

- Не раз я участвовал в семинарах, которые проводили различные ведомства, но там нет живого общения, - отмечает Владислав Люмин. - Специалисты в основном зачитывают нормативные документы. Мы же постарались сделать так, чтобы любой желающий мог задать вопрос и получить доступный, понятный ответ. Важно, что повестку семинара не навязывает тот или иной лектор, ее формируют сами жители.

По словам Владислава Люмина, новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает вызывать вопросы у новосибирцев. Действительно: зал, где проходил семинар, был заполнен, мест хватило далеко не всем. Большинство участников - председатели ТОС и ТСЖ, к которым жильцы обращаются в первую очередь.

- Люди постоянно звонят и интересуются различными нюансами по вывозу ТКО, - отмечает председатель ТОС "Старгород" Ольга Доманчук. - Такие семинары помогают объяснить им, в чем состоят права и обязанности участников новой схемы, как жильцы могут защитить свои интересы.

Что касается тарифа на вывоз мусора, то, по словам главы компании-регоператора Ларисы Анисимовой, в него включена стоимость работ по транспортированию ТКО, их обработке, захоронению. Также небольшая оплата пойдет на содержание абонентской службы, которая будет заключать договоры, выставлять счета и работать с задолженностями. Кроме того, оператор займется контролем деятельности транспортных компаний, чтобы мусор из дворов вывозился не в соседний лес, а на специальный полигон.

Участников семинара интересовало, как жильцам многоквартирных домов придется разделять ответственность за площадки, на которых установят контейнеры. Дело в том, что их регоператор сдает в аренду, а вот организовать саму площадку, поставить ограждение, выделить отсечку для крупногабаритного мусора - все это должны сделать ее владельцы. При этом не секрет, что на одну и ту же площадку мусор выносят жильцы сразу нескольких домов, тогда как отвечают за содержание жильцы той многоэтажки, где площадка входит в общее имущество собственников.

- Сейчас муниципалитет составляет реестр площадок и, кроме прочего, определяет, сколько домов этой площадкой пользуется, - поясняет Лариса Анисимова. - Общее имущество можно сдавать в аренду или заключить договор его совместного содержания. Это поручается управляющей компании, которую собственники жилья, по сути, нанимают для организации работы с недвижимым имуществом.

Таким образом, соседние дома смогут вносить свою лепту в содержание площадки, оплачивая арендную плату. Если же жильцы решат, что контейнерной площадкой смогут пользоваться только они, то нужно оповестить об этом соседей. Те, в свою очередь, смогут обратиться в органы местного самоуправления, чтобы им выделили земельный участок для организации площадки.

Если же контейнеров не хватит, проблему должен решить единый региональный оператор. Компания должна либо предоставить дополнительные емкости, либо заменить уже существующие на контейнеры большего объема. Взаимодействию с региональным оператором жильцам тоже необходимо учиться.

Комментарий

Владислав Люмин, член комиссий горсовета Новосибирска по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике:

- В сфере ЖКХ изменения происходят с завидной регулярностью. Например, это переход на современные цифровые технологии или заключение контрактов напрямую между потребителями и поставщиками энергоресурсов. У населения возникает очень много вопросов - поступают обращения в депутатскую приемную. Мы находим методическую базу, организуем семинары, и таким образом жители могут получить ответы от специалистов. Этот метод доказал свою необходимость и эффективность.

Филиалы РГ Сибирь СФО Новосибирская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
В Госдуме предложили перепроверять знания ПДД только у частых нарушителей
Совфед: Разработаны меры по защите регионального ТВ при переходе на "цифру"
Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны
Нефть опустилась ниже 55 долларов впервые с сентября 2017 года