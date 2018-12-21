В Заельцовском районе Новосибирска состоялся семинар, темой которого стали новые правила обращения с коммунальными отходами. Подобные мероприятия, где можно обсудить проблемы ЖКХ, здесь проходят уже много лет. Традицию заложил еще Ростислав Шило - директор зоопарка и депутат горсовета по 8-му избирательному округу, а теперь ее продолжает депутат Владислав Люмин.

- Не раз я участвовал в семинарах, которые проводили различные ведомства, но там нет живого общения, - отмечает Владислав Люмин. - Специалисты в основном зачитывают нормативные документы. Мы же постарались сделать так, чтобы любой желающий мог задать вопрос и получить доступный, понятный ответ. Важно, что повестку семинара не навязывает тот или иной лектор, ее формируют сами жители.

По словам Владислава Люмина, новая схема обращения с твердыми коммунальными отходами продолжает вызывать вопросы у новосибирцев. Действительно: зал, где проходил семинар, был заполнен, мест хватило далеко не всем. Большинство участников - председатели ТОС и ТСЖ, к которым жильцы обращаются в первую очередь.

- Люди постоянно звонят и интересуются различными нюансами по вывозу ТКО, - отмечает председатель ТОС "Старгород" Ольга Доманчук. - Такие семинары помогают объяснить им, в чем состоят права и обязанности участников новой схемы, как жильцы могут защитить свои интересы.

Что касается тарифа на вывоз мусора, то, по словам главы компании-регоператора Ларисы Анисимовой, в него включена стоимость работ по транспортированию ТКО, их обработке, захоронению. Также небольшая оплата пойдет на содержание абонентской службы, которая будет заключать договоры, выставлять счета и работать с задолженностями. Кроме того, оператор займется контролем деятельности транспортных компаний, чтобы мусор из дворов вывозился не в соседний лес, а на специальный полигон.

Участников семинара интересовало, как жильцам многоквартирных домов придется разделять ответственность за площадки, на которых установят контейнеры. Дело в том, что их регоператор сдает в аренду, а вот организовать саму площадку, поставить ограждение, выделить отсечку для крупногабаритного мусора - все это должны сделать ее владельцы. При этом не секрет, что на одну и ту же площадку мусор выносят жильцы сразу нескольких домов, тогда как отвечают за содержание жильцы той многоэтажки, где площадка входит в общее имущество собственников.

- Сейчас муниципалитет составляет реестр площадок и, кроме прочего, определяет, сколько домов этой площадкой пользуется, - поясняет Лариса Анисимова. - Общее имущество можно сдавать в аренду или заключить договор его совместного содержания. Это поручается управляющей компании, которую собственники жилья, по сути, нанимают для организации работы с недвижимым имуществом.

Таким образом, соседние дома смогут вносить свою лепту в содержание площадки, оплачивая арендную плату. Если же жильцы решат, что контейнерной площадкой смогут пользоваться только они, то нужно оповестить об этом соседей. Те, в свою очередь, смогут обратиться в органы местного самоуправления, чтобы им выделили земельный участок для организации площадки.

Если же контейнеров не хватит, проблему должен решить единый региональный оператор. Компания должна либо предоставить дополнительные емкости, либо заменить уже существующие на контейнеры большего объема. Взаимодействию с региональным оператором жильцам тоже необходимо учиться.

Комментарий

Владислав Люмин, член комиссий горсовета Новосибирска по городскому хозяйству и по бюджету и налоговой политике:

- В сфере ЖКХ изменения происходят с завидной регулярностью. Например, это переход на современные цифровые технологии или заключение контрактов напрямую между потребителями и поставщиками энергоресурсов. У населения возникает очень много вопросов - поступают обращения в депутатскую приемную. Мы находим методическую базу, организуем семинары, и таким образом жители могут получить ответы от специалистов. Этот метод доказал свою необходимость и эффективность.